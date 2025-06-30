7/1新制來了！小琉球蛤板灣潮間帶要收費 「踏浪區」不在內

琉球島上潮間帶七月一日起全面收費。（記者陳彥廷攝）

2025/06/30 23:14

〔記者陳彥廷／屏東報導〕小琉球觀光快速發展，疫情後年登島遊客成長至130萬至150萬人次，島上潮間帶長年受到踩踏及民生廢水增加影響，當地海域珊瑚覆蓋率大幅縮減，屏東縣政府為改善，7月1日起納管蛤板灣潮間帶收費等三項機制，交通部航港局落實搭船實名制度，觀光署大鵬灣國家風景區管理處（簡稱鵬管處）則是推出以陸域為主的遊程，盼達海域減壓。

監察院報告指小琉球週邊海域珊瑚2021至2023年平均覆蓋率僅11.9%，魚類密度為台灣離島最低，每平方公尺僅0.5至2隻，平均體長僅6公分，顯見島上觀光蓬勃發展後，原引以為傲的海域生態環境卻遭嚴重衝擊，監察院據此糾正觀光署、鵬管處、屏縣府及海洋委員會。

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屏縣府及交通部10年前就已會銜公告島上杉福、漁埕尾、肚仔坪及蛤板灣及龍蝦洞等5潮間帶為「自然人文生態景觀區」（簡稱自觀區），但直到去年7月才在屏縣府主導下，循序漸進先於杉福、漁埕尾及肚仔坪3區收取入內60元的觀光保育費，並規定同時段上限300人，且全程須由導覽員帶導覽。

未料，上述3區收費後遊客即移轉到免費的蛤板灣，去年下半年7到11月，進入蛤板灣潮間帶人數達2.8萬人，為收費3區的總人數4倍多。屏縣府委託中山大學調查也發現蛤板灣潮間帶底棲生物密度下降，決定加強管制，為讓蛤板灣有效養護資源，也將收取保育費。

遊客原就不易抵達的「龍蝦洞」，則比照肚仔坪設置「核心區」；屏縣府指出，核心區的海洋動植物有機會長大繁殖而自然溢散，能促使周圍潮間帶恢復生物多樣性，同時將保育區內所有海膽種類都納入保育對象，防止人為採捕，透過蛤板灣、「龍蝦洞核心區」、恢復海膽為保育對象三管其下，保護琉球海洋資源，落實生態永續經營。

屏縣府並強調，蛤板灣原本踏浪區依舊開放，民眾戲水除注意安全，也請務必注意切莫越界入自觀區，至於「『膽』滿為患」的梅氏長海膽、口鰓海膽，由於移除有一定難度且量要足夠才有效，因此在不再開放民眾採集，而是改採委託具備相關經驗的團體移除。

鵬管處則針對潛水業者帶團人數加強稽查，杜絕業者超量帶團下水情形；鵬管處表示，陸域「琉行之道」去年發現觀光人潮有轉移的現象，接續在暑期、秋季，將推出包括陸域導覽及陸蟹觀察等生態遊程，將人潮從海域分流，紓解琉球海域活動壓力。

蛤板灣潮間帶七月一日起收費。（記者陳彥廷攝）

小琉球將邁入暑假旺季，登島者眾。（記者陳彥廷攝）

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