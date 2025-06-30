公館圓環座談會 學者專家、民間團體關注議題一次看

公館圓環拆除與否仍在討論中。（記者董冠怡攝）

2025/06/30 23:15

〔記者董冠怡／台北報導〕公館圓環拆除計畫座談會今天舉行，十餘名學者專家、民間團體出席，包含台大土木工程系、建築與城鄉研究所、台北市交通安全促進會、淡江大學運輸管理學系、台灣機車路權促進會、行人零死亡推動聯盟、企鵝交通手札等十餘名代表發言，關注公車行走平面道路的路口紅綠燈秒數周期、模擬應考量行人與自行車騎士權益、拆除填平方案優劣比較、號誌改善、大眾運輸班次減少、取消強制兩段式左轉等多元面向。

台大土木工程系助理教授陳彥向表示，公車專用地下道改成平面，國際分類上而言，是將公車路權從A型（與地面交通完全隔離）改為B型（部分隔離但有優先通行權），即便是精進方案，公車還是可能會需停約20秒至40秒，不利於大眾運輸形象。

請繼續往下閱讀...

台北交安促進會理事長、前交通局長陳學台說，從效率和安全角度來說，他支持處理圓環，有拆掉、設號誌、擴大車流容納，不過，公館圓環沒有多餘的腹地，無法擴大，號誌設置仍交織嚴重，目前看來只能走向拆除一途，而且採用交通衝擊較小的填平地下道方案，如果是這樣，那麼基隆路、福和橋方向，過去不能左右轉進入公車專用道的公車，都應盡可能改走專用道。

台灣機車路權促進會理事羅宜、還路於民行人路權促進會代表蔡旻霖、企鵝交通手札主事者吳祥瑀提到，基隆路與羅斯福路有大量左轉車流，當待轉車格塞不下，機會可能會蔓延至行人穿越道，對過馬路的行人產生額外風險，能否先取消強制兩段式左轉，配合標線、路型、號誌改善，做到簡化車流動線，才能宣稱已經把能改的都改了。

此外，捷運松山新店線這五年來，不斷在減班，造成許多使用者被迫改搭班次更密集的公車，如今若要填平地下道、增加停等紅燈的秒數，對公車族不便，假使大眾運輸不再具有吸引力，市民恐會選擇私人運具，讓壅塞的市區道路雪上加霜。

北捷說明，松山新店線尖峰發車班次自疫情以來未有減少情形，尖峰時段約4至6分鐘，其中重疊區間（台電大樓站至松山站）班距約3分鐘；離峰時段因旅客量減少，微調離峰時段班距，後續則逐步因應運量回升，班距已縮短為6至8分鐘。現階段提供的服務運能皆高於實際運量，持續觀察運量變化滾動式調整。

台大建築與城鄉研究所助理教授郭怡君指出，市府規劃應以人本交通、友善宜居為核心原則，然而許多模擬都僅以汽機車為主，建議加入行人與自行車族的多元參數，更貼近實務，切勿忽略圓環升級的可能性，以及別只是把圓環視為交通節點，而是要納入公共空間、都市設計視野。

交通管制工程處長張建華今天簡報指出，過去多以車流效率角度切入，公館圓環連續7年肇事第一，平均每4天就有3件，同向擦撞事故佔比最高、車禍件數與死傷數皆高於十字正交路口，加上行人地獄受到重視，應從根本安全著手處理。

學者建議採用國外的現代圓環、渦輪圓環，但因公館圓環的結構條件受限，例如圓環直徑、橋梁墩柱距離不足；車流組成機車佔7成；尖峰流量過大，現有路口流量約1萬1000 PCU，超過可操作容量，以及往返雙北的福和橋採快、慢分道，無法於上游（指進入圓環的車輛）選好車道，因此有困難。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法