為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    竹科新貴輸了！全台最富里在「這縣市」

    台北市松山區中華里以綜合所得平均數526.6萬元成為全國最富里。示意圖。（路透檔案照）

    台北市松山區中華里以綜合所得平均數526.6萬元成為全國最富里。示意圖。（路透檔案照）

    2025/06/30 23:08

    〔記者劉詠韻、鄭琪芳／台北報導〕全國最富里排名大洗牌，台北市松山區中華里擠下新竹市東區的關新里，躍居全國最富里；中華里位於敦化北路、南京東路交會處，里內有田徑場、小巨蛋等設施，雖然台塑敦北總部、長庚醫院自2023年遷走，但優越的生活與交通條件，吸引不少高所得人口設籍。

    根據財政資訊中心初步統計，2023年綜所稅申報戶共688.3萬戶，受惠於「竹科效應」，總所得平均數以新竹市176.2萬元居冠，已連續6年蟬聯冠軍寶座，而新竹縣以160.3萬元居第2、連續3年超車台北市，台北市則以150萬元排名第3。相較之下，台東縣平均83.6萬元、屏東縣84.5萬元、南投縣85萬元較低。

    松山區中華里所得526.6萬最多 但中位數僅98.4萬

    若按村里排名，以綜合所得平均數來看，台北市松山區中華里526.6萬元居冠、但中位數僅98.4萬元，應是有富豪拉高所得；新竹市東區關新里461.4萬元退居第2、但中位數347.9萬元最高，但全國最均富里；台北市士林區永福里346萬元、中位數僅80.3萬元，新竹縣竹北市東平里341.6萬元、中位數243萬元；新竹縣寶山鄉三峰村337.1萬元、中位數僅66.4萬元。

    里長游吉興指出，中華里生活與交通條件優越，過去有台塑敦北總部、長庚醫院，現在仍有凱基金融控股股份有限公司（中華開發），地理位置也是熱門學區，鄰近民生國小、介壽國中，還有捷運松山新店線，生活機能相當完善，吸引高所得人口設籍。

    游吉興表示，里內房價每坪約在150萬至200萬元，比起大安、信義等高價區段，相對親民，他認為，這也是吸引企業主及高收入族群遷入設籍的關鍵因素之一。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播