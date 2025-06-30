竹科新貴輸了！全台最富里在「這縣市」

台北市松山區中華里以綜合所得平均數526.6萬元成為全國最富里。示意圖。（路透檔案照）

2025/06/30 23:08

〔記者劉詠韻、鄭琪芳／台北報導〕全國最富里排名大洗牌，台北市松山區中華里擠下新竹市東區的關新里，躍居全國最富里；中華里位於敦化北路、南京東路交會處，里內有田徑場、小巨蛋等設施，雖然台塑敦北總部、長庚醫院自2023年遷走，但優越的生活與交通條件，吸引不少高所得人口設籍。

根據財政資訊中心初步統計，2023年綜所稅申報戶共688.3萬戶，受惠於「竹科效應」，總所得平均數以新竹市176.2萬元居冠，已連續6年蟬聯冠軍寶座，而新竹縣以160.3萬元居第2、連續3年超車台北市，台北市則以150萬元排名第3。相較之下，台東縣平均83.6萬元、屏東縣84.5萬元、南投縣85萬元較低。

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松山區中華里所得526.6萬最多 但中位數僅98.4萬

若按村里排名，以綜合所得平均數來看，台北市松山區中華里526.6萬元居冠、但中位數僅98.4萬元，應是有富豪拉高所得；新竹市東區關新里461.4萬元退居第2、但中位數347.9萬元最高，但全國最均富里；台北市士林區永福里346萬元、中位數僅80.3萬元，新竹縣竹北市東平里341.6萬元、中位數243萬元；新竹縣寶山鄉三峰村337.1萬元、中位數僅66.4萬元。

里長游吉興指出，中華里生活與交通條件優越，過去有台塑敦北總部、長庚醫院，現在仍有凱基金融控股股份有限公司（中華開發），地理位置也是熱門學區，鄰近民生國小、介壽國中，還有捷運松山新店線，生活機能相當完善，吸引高所得人口設籍。

游吉興表示，里內房價每坪約在150萬至200萬元，比起大安、信義等高價區段，相對親民，他認為，這也是吸引企業主及高收入族群遷入設籍的關鍵因素之一。

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