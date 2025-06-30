為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    桃園南昌動保園區寵物復健泳池7月底前啟用 水療需求犬隻優先

    桃園市動物保護處於南昌動物保護園區打造的復健泳池設施，即將在7月底前啟用。（動保處提供）

    桃園市動物保護處於南昌動物保護園區打造的復健泳池設施，即將在7月底前啟用。（動保處提供）

    2025/06/30 22:58

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市動物保護處於南昌動物保護園區打造的復健泳池設施即將在7月底前啟用，動保處長王得吉表示，免費開放一般飼主帶狗狗體驗，若有水療需求的犬隻將優先使用。

    南昌動保園區是全台首座綜合型動保園區，區內包含動保處辦公廳舍、公立動物醫院、動物認領養中心、寵物復健泳池、寵物公園及停車場等設施，其中，寵物復健泳池約195平方米，底部採斜坡式，最深處約85公分，預計7月底前啟用，除週一、週三及國定假日，開放時間為上午9點30分到下午4點，中午12點到下午1點休息不開放。

    王得吉表示，寵物復健泳池僅提供犬隻使用，但犬隻需完成寵物登記、狂犬病疫苗施打、絕育，一般飼主可帶狗狗體驗，但考量泳池容納量，若有需水療的犬隻將優先使用，後續也將持續研擬使用規則。

    議員凌濤今（30）於臉書指出，2022年曾提出關注高齡犬貓照護與復健的政見，在農業局動保處與專業獸醫團隊的努力下，南昌動保園區復健泳池設施即將啟用，水質配有專業過濾系統並設置貼心的盥洗空間，也代表政見正式達成。

    他指出，復健泳池設施設計考量高齡犬隻常見的關節退化、行動不便等健康狀況，經獸醫師評估後，讓有復健需求的犬隻能在低衝擊、安全的水中環境中進行肌力維持與機能復原，符合以動物福祉為核心的設施原則。

    桃園市動物保護處於南昌動物保護園區打造的復健泳池設施，即將在7月底前啟用。（動保處提供）

    桃園市動物保護處於南昌動物保護園區打造的復健泳池設施，即將在7月底前啟用。（動保處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播