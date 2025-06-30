桃園南昌動保園區寵物復健泳池7月底前啟用 水療需求犬隻優先

桃園市動物保護處於南昌動物保護園區打造的復健泳池設施，即將在7月底前啟用。（動保處提供）

2025/06/30 22:58

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市動物保護處於南昌動物保護園區打造的復健泳池設施即將在7月底前啟用，動保處長王得吉表示，免費開放一般飼主帶狗狗體驗，若有水療需求的犬隻將優先使用。

南昌動保園區是全台首座綜合型動保園區，區內包含動保處辦公廳舍、公立動物醫院、動物認領養中心、寵物復健泳池、寵物公園及停車場等設施，其中，寵物復健泳池約195平方米，底部採斜坡式，最深處約85公分，預計7月底前啟用，除週一、週三及國定假日，開放時間為上午9點30分到下午4點，中午12點到下午1點休息不開放。

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王得吉表示，寵物復健泳池僅提供犬隻使用，但犬隻需完成寵物登記、狂犬病疫苗施打、絕育，一般飼主可帶狗狗體驗，但考量泳池容納量，若有需水療的犬隻將優先使用，後續也將持續研擬使用規則。

議員凌濤今（30）於臉書指出，2022年曾提出關注高齡犬貓照護與復健的政見，在農業局動保處與專業獸醫團隊的努力下，南昌動保園區復健泳池設施即將啟用，水質配有專業過濾系統並設置貼心的盥洗空間，也代表政見正式達成。

他指出，復健泳池設施設計考量高齡犬隻常見的關節退化、行動不便等健康狀況，經獸醫師評估後，讓有復健需求的犬隻能在低衝擊、安全的水中環境中進行肌力維持與機能復原，符合以動物福祉為核心的設施原則。

桃園市動物保護處於南昌動物保護園區打造的復健泳池設施，即將在7月底前啟用。（動保處提供）

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