最後守護者！83歲鄭國霖濁水溪畔賣瓜60年 堅持「甜蜜」承諾

鄭國霖表示，他賣西瓜靠的就是「品質第一」，吃起來「又沙又甜」，這就是回頭客不斷的祕訣。（記者陳冠備攝）

2025/06/30 22:58

〔記者陳冠備／彰化報導〕他用一顆西瓜，守護濁水溪60年不變得甜蜜滋味。彰化縣83歲農民鄭國霖，從24歲開始在西螺大橋旁賣西瓜，一賣就是60年，一生至少賣出36萬顆西瓜，他同時見證濁水溪畔西瓜市集繁華興衰，從上百攤位到剩他一人獨守，是全台灣賣西瓜最久的人之一。鄭國霖說，「他要賣到賣不動為止」，他希望把西螺西瓜「又沙又甜」的風味傳給一代又一代。

1950年代，是台灣推廣種植西瓜的重要時期。濁水溪兩側的高灘地因特殊的沙質土壤特別適合西瓜生長，造就了聞名全台的「西螺西瓜」的名號（泛指濁水溪下游一帶）。1953年西螺大橋通車後，成為南來北往的交通樞紐，橋的兩端聚集大量瓜農販售自產西瓜，尤其彰化端溪州鄉水尾村與埤頭鄉路口厝交界處，更逐漸形成全台最早的「西瓜市集」之一。

請繼續往下閱讀...

鄭國霖回憶，早年家中同時種植稻米與西瓜，原本西瓜全交盤商處理，後來發現西瓜收益遠勝稻作，於是改種為主力作物。他更決定自己出門擺攤直售，「1斤從5角、8角、漲到1元，到現在1斤30元，翻了好幾十倍。」但他也坦言，人工成本也水漲船高，今昔已大不相同。

當年西瓜市集盛況空前，最多時攤位多達一、兩百攤，販售型態從大盤商、小盤商到零售都有，來自台北、高雄的盤商與家庭客絡繹不絕。鄭國霖笑說，那時一天最多可賣3000斤，3天1萬斤，1年可達20萬斤，換算約6000顆西瓜，60年下來至少賣出3、40萬顆西瓜。

鄭國霖表示，他種植的西瓜以大顆紅肉為主，每顆至少2、30斤，甚至40斤，年輕時田裡忙、瓜攤顧樣樣來，近年前因年紀大搬不動，才不再種瓜，但每天仍清晨5點準時出門擺攤，販售在地農友的西瓜。他笑說，現在當作運動，賣瓜是休閒，也是顧身體啦。

鄭國霖強調，賣西瓜靠的就是「品質第一、信用至上」。60年來累積不少熟客，有人從學生買到當爸爸、當阿公，如今帶孫女一起來買瓜，「三代都吃我賣的瓜，這種感覺很感動。」他說，西瓜要讓人記得，就要吃起來「又沙又甜」，這就是回頭客不斷的祕訣。

鄭國霖樂觀的表示，曾經熱鬧的西瓜市集，如今早已散去，老夥伴們大多已退休，僅剩他還在賣西瓜，雖然現在不如從前熱鬧，但他還是會繼續賣下去，賣到賣不動為止，要把這西瓜甜蜜的滋味，繼續傳下去。

1953年西螺大橋通車後，橋的兩端聚集大量瓜農販售自產西瓜，成為西瓜市集，鄭國霖在彰化溪州端販售，至今已超過一甲子，成為歷史最好的見證。（記者陳冠備攝）

83歲農民鄭國霖，從24歲開始在西螺大橋旁賣西瓜，60年來至少賣出36萬顆西瓜。（記者陳冠備攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法