讓左鎮月世界生態、迎曙光更有看頭 景點設施改善工程啟動

小玉山是左鎮月世界生態園區內的知名景點。（記者吳俊鋒攝）

2025/06/30 22:50

〔記者吳俊鋒／台南報導〕轄內廣佈泥岩惡地的台南左鎮，雖然土壤貧瘠，卻擁有遠近馳名的草山月世界生態，以及被稱為「國內最低海拔迎曙光」的二寮日出、雲海，串連後，沿途多達15處景點，引人入勝；只是多數設施老舊、損壞，市府投入經費進行更新，希望要帶動山區觀光。

左鎮草山、二寮的景點由市府觀光旅遊局轄管，用心盤點後，列出各處亟待改善的缺失，已投入800萬元進行優化，工程設計、發包中，預計趕在今年底前完成。

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左鎮區長余基吉說，15處景點包含馬頭、獅頭、伏牛、巨鱷、侏儸紀、滾水渦、觀聚落、彩竹林、玉女峰、小玉山、大峽谷、兔子谷、桃源谷，以及要月吊橋，還有二寮觀日亭等，提供不同的遊賞視野，各具特色。

余基吉提到，目前是二寮的日出、雲海最美季節，各地民眾慕名造訪，其實緊鄰的草山，月世界生態園區也很有看頭，值得順遊，深度感受左鎮白琧地景的特殊風情，觀光的促進，設施的更新工程，相當重要。

余基吉強調，配合山區發展，去年底當地的南171-1線，以及青瓜寮農路等都有斥資整修，新建的草山二號橋也已完工，遊客通行更順暢。

台灣攝影學會顧問張萬興指出，左鎮草山、二寮的月世界美景，春彩竹、夏日出、秋芒花、冬古厝等，一年四季都有主題亮點，各景點設施的改善、更新，可助攻觀光發展。

各景點的施工項目包含涼亭、屋瓦、欄杆、步道等改善，扶手、花架、解說牌的更新，以及遊憩座椅的增設與平台擋土袋的美化，還有停車場崩塌修復、入口竹木清除。

另外，道路指示牌也要整體規劃，而彩竹林、玉女峰、桃源谷、馬頭、獅頭、伏牛、巨鱷等景點，在使用效率的考量下，將施作欄杆，並增加警告標誌等必要安全措施。

左鎮草山月世界生態園區內的馬頭觀景點。（記者吳俊鋒攝）

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