金門圓頭農牧頒獎學金 創辦人勉學子「1個好子孫勝過1塊好田產」

圓頭農牧舉行6藝獎學金頒獎典禮，今年首次將徵件對象擴大到全縣國小。（記者吳正庭攝）

2025/06/30 23:19

〔記者吳正庭／金門報導〕圓頭農牧食品有限公司今天舉行第4屆6藝獎學金頒獎典禮，也首次將徵件對象擴大到全縣國小學童。圓頭創辦人薛承琛說，設立獎學金是鼓勵學生「6藝均衡」，希望金門的下一代在「體育、藝術、語文、資訊、科學、環境」6大領域都能有傑出表現。

薛承琛說，他的父母沒有唸書，但對他講過「1個好子孫勝過1塊好田產」，讓他一直牢記在心；他說，在過去那種艱困的環境下，他的父母不但把他和兄弟姐妹養大，更讓他知道「教育」的重要，尤其小時候的教育，對一個人的成長更為重要。

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他說，圓頭產業能夠有今天的成果，鄉親給他的支持和養分，讓他更堅定回饋家鄉的決心。

他說，4年前承諾要將圓頭盈餘的20%用作教育、慈善、社會公益，回饋鄉親，雖然4年來源頭的財務只是趨於平衡，但本於不忘初衷，他還是會繼續往下走。他強調，「回饋源頭是圓頭事業的初衷，尤以教育為重，教育優先於慈善，鼓勵學童培養多元興趣，樂於跨領域學習，進而提升未來面對生涯挑戰的競爭力與正向心性。

縣府參議張瑞心、縣議員董森堡、前金門縣長李炷烽都一致肯定薛承琛取之於社會、用之於社會的企業精神，縣府教育處副處長董雲馨、金城鎮民代表蔡宗儒等多人都出席共襄盛舉。

圓頭表示，6藝獎學金徵件的對象，必須是金門地區國小學生獲得教育部舉辦，包含「體育、藝術、語文、資訊、科學、環境」6大領域項目的全國性比賽，再交由來自地區各領域專家組成的評審，依優秀順序評比出得獎的個人及團體；參與的對象，也從今年開始，由過去六藝獎設立的賢庵國小、金湖國小擴大到全縣。

經過統計，過去3屆已有超過1000人獲得6藝獎表揚，此次共徵件來自地區13所小學，最後選出48組、296個獲獎獎項，每位獲獎者都可獲得獎牌、圓頭牛肉麵券、獎學金、獎狀。

圓頭農牧創辦人薛承琛勉勵小朋友，以後長大要面對複雜的社會，更要學習利用在學校學到的技能來營造自己在社會生存的條件。（記者吳正庭攝）

圓頭農牧6藝獎學金頒獎典禮，前縣長李炷烽（左一）也出席頒獎。（記者吳正庭攝）

圓頭農牧6藝獎學金頒獎典禮，創辦人薛承琛（左五）、縣府參議張瑞心（左六）、議員董森堡（左八）、金城鎮民代表蔡宗儒（左三）及多位校長都到專程出席。（記者吳正庭攝）

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