岡山人口跌破9萬5 市府挹注資源盼打造為北高雄科技副都心

岡山大鵬九村社宅預計明年7月完工。（高市府提供）

2025/06/30 22:17

〔記者葛祐豪／高雄報導〕岡山區是台南、高雄半導體廊帶的重要樞紐，但近年人口始終無法突破10萬人，今年4月底反倒跌破9萬5千人；高市府強調已陸續挹注交通及都發建設資源，盼打造為北高雄科技副都心，看好可帶來更多新興人口。

岡山人口一直無法突破10萬大關，2010年縣市合併時，人口最高達到97827人；縣市合併後，市府在岡山挹注不少資源，但人口近年反呈衰退現象，統計至今年4月底，已跌破9萬5千人，5月底持續緩減，剩下94910人。

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岡山區近年有不少大型建設，包括高醫附設岡山醫院進駐、捷運南岡山站和岡山車站兩個捷運站、樂購廣場與電影院等，前景看好，為何沒有吸引人口進駐?在地林姓民眾認為，岡山產業還是以傳統製造業為主，受到楠梓與橋頭科技產業快速發展，人口磁吸效應下，導致年輕族群流失。

副市長林欽榮強調，岡山位於路竹科學園區、橋頭科學園區及楠梓產業園區等半導體產業S廊帶重要樞紐，未來配合整體產業園區發展，盼打造為北高雄科技副都心，帶動人口成長。

林欽榮說明，市府興建的岡山大鵬九村社宅，總計625戶，進度已近一半，預計明年7月完工；社宅基地西側的信義段46、47地號公辦都更案，將由「岡山信義合作聯盟」投資31億，市府也可分回48戶社宅、中央分回100戶軍宅，預計7月中簽約。此外，岡山新行政中心預計明年7月動工，2029年底完工、岡山車站聯開案已於去年簽約，預計2029年底完工，可帶來更多新興人口與發展動能。

房地產業者認為，岡山路竹延伸線正興建中，並規劃延伸至台南奇美博物館，與台南捷運紅線銜接，南來北往交通將更便捷，尤其楠梓與橋頭近年房價飛漲，岡山房價相對較低，未來可望吸引更多年輕人移居。

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