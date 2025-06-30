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    讓世界看見台灣！南投營北國中舞龍隊 荷蘭壓軸感動全場

    營北國中舞龍隊在閉幕表演最後一段，揮舞著巨型國旗。（營北國中提供）

    營北國中舞龍隊在閉幕表演最後一段，揮舞著巨型國旗。（營北國中提供）

    2025/06/30 21:58

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣營北國中應邀到荷蘭Op Roakeldais國際藝術節表演，29日閉幕表演最後巨型的國旗，在舞台揮舞，現場的台僑觀眾看到自己國家的國旗都流下感動的淚水，脆友chilisuao在Threads分享揮舞國旗的影片，感謝主辦單位和營北國中，讓世界看見台灣。營北國中校長黃美玲說，參與的師生也都非常感動，大家都說「會永遠記得這個光榮的時刻」。

    南投縣營北國中舞龍隊應邀參加荷蘭Op Roakeldais國際藝術節，從6月25日到29日在荷蘭北部的城鎮Warffum每天有2到3場表演，並在29日閉幕演出壓軸，表演最後團員揮舞我國的巨型國旗，現場響起熱烈的掌聲，久久不停，率隊的營北國中校長黃美玲說，當時包括她在內的台灣人都忍不住地哭了，台上的學生也邊表演邊流淚。

    黃美玲說，閉幕表演特別設計兩個橋段，第一個橋段結束時，表演的學生舉起荷蘭國旗，在地的觀眾響起如雷掌聲，第二段結束學生們致謝，揮舞中華民國的國旗，掌聲再度響起。兩段都讓舞龍隊的師生非常感動，也感覺身台灣人的光榮。

    黃美玲表示，營北國中舞龍隊有25名隊員及2名樂師，此次由校長黃美玲和另兩名老師率隊到荷蘭，兩人一組，住在15個寄宿家庭，今天結束表演，要離開Warffum前，團員送給寄宿家庭的home爸、home媽，每人1件今年特別為荷蘭表演製作的舞龍衣，他們都換上衣服跟大家拍大合照，不忘邀請大家有機會要再來。

    營北國中舞龍隊揮手感謝，後方是巨型的中華民國國旗。（營北國中提供）

    營北國中舞龍隊揮手感謝，後方是巨型的中華民國國旗。（營北國中提供）

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