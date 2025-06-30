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    交通部預告加重開罰！吊牌車上路重罰3.6萬 偽變造牌照7.2萬

    交通部今天預告提高罰鍰額度上限，汽車使用偽造、變造或矇領牌照於道路停車，處7萬2000元，汽車未懸掛或不依指定位置懸掛號牌於道路停車處3萬6000元，牌照吊扣期間行駛處3萬6000元。（資料照）

    交通部今天預告提高罰鍰額度上限，汽車使用偽造、變造或矇領牌照於道路停車，處7萬2000元，汽車未懸掛或不依指定位置懸掛號牌於道路停車處3萬6000元，牌照吊扣期間行駛處3萬6000元。（資料照）

    2025/06/30 22:18

    〔記者鍾麗華／台北報導〕汽車使用偽變造號牌行駛，嚴重危害交通安全及衍生治安問題，交通部今天預告提高罰鍰額度上限，使用偽、變造或矇領之牌照，原本處3600元至1萬800元，大幅提高5.6倍，處7萬2000元，若是汽車偽變造牌照於道路停車，同樣處7萬2000元，至於牌照吊扣期間行駛處3萬6000元。

    交通部表示，汽車使用偽造、變造號牌行駛違規案件有增加趨勢，妨礙公路主管機關對汽車號牌管理、警察機關對交通稽查正確性，並致生損害該偽造、變造號牌真正使用人，嚴重危害交通安全及衍生治安問題，有必要強化牌照管理作為。

    立法院會今年5月三讀通過修正「道路交通管理處罰條例」，使用偽造、變造車牌，加重處汽車所有人7萬2000元罰鍰，如果是偽造、變造他車車牌、致人傷亡或偽造累犯，更可直接沒入車輛。為配合修法，交通部預告「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則修正草案」，提高罰鍰額度上限。

    根據預告的草案，車輛未領用牌照行駛原本處3600元至1萬800元，提高至3萬6000元；拼裝車輛未經核准領用牌證行駛，或已領用牌證而變更原登檢規格不依原規定用途行駛，處3600至3萬6000元。

    使用偽造、變造或矇領牌照處7萬2000元；使用吊銷、註銷牌照行駛，以及牌照借供他車使用或使用他車牌照行駛，處3600至3萬6000元；牌照吊扣期間行駛，以及已領有號牌而未懸掛或不依指定位置，汽車未領用有效牌照於道路停車處、汽車未懸掛或不依指定位置懸掛號牌於道路停車皆處3萬6000元。

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