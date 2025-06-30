放暑假也放水！ 桃園4行政區13親水公園7/1同步開放

桃園區民族公園的戲水設施，於每個整點噴水。（記者李容萍攝）

2025/06/30 22:39

〔記者李容萍／桃園報導〕熱爆！各級學校開始放暑假，氣象預報桃園未來一週可能飆出37度以上高溫，想免費戲水清涼一夏？桃園市政府養護工程處公布桃園、中壢、楊梅、龍潭4行政區共13座公園附設戲水區，明（7月1日）起至8月31日開放戲水，大人、小孩除可善用住家附近這些公園玩水，清涼又消暑一夏。復興區也是暑假親子玩水熱點和市境唯一合法公告開放溪流戲水區域的「小烏來宇內溪戲水區」，同樣明起至8月31日天天開放。

這13座親水公園開放時間如下：

桃園區：永康公園、民族公園、建國公園戲水設施於每日上午10點至下午5點開放使用，每個整點噴水15分鐘；陽明公園（按壓式幫浦）每日開放；第一河濱公園每日上午10點至下午4點開放，每個整點出水、每次5分鐘；水秀公園每日天上午10點及下午4點開放使用，每次30分鐘。其中，第一河濱公園、永康公園、民族公園及建國公園週一均為清潔日，暫停開放。

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中壢區：光明公園、六和兒童公園戲水區於每日上午10、11點、下午3至6點開放戲水，整點噴水15分鐘；莒光公園每日下午2點至晚上7點開放，整點噴水30分鐘。

楊梅區中山親水公園、伯公岡公園戲水設施均於每日下午2點至晚上7點開放使用。

龍潭區運動公園、龍潭大池戲水設施，除週一、五封園清潔，每週二、三、四、六、日上午9點至下午6點開放使用。

養工處主祕姜志男表示，為了顧及安全衛生，各開放戲水的公園有訂定水質清潔保養日，保養當日暫停服務，請民眾多留意各公園戲水設施開放資訊，另請家長及小朋友務必遵守戲水場所公告的注意事項，禁止在戲水區內奔跑、跳水、碰撞、推擠、攀爬設施等危險行為，才能玩的安全，玩的放心。

至於宇內溪今夏新增戶外溫泉戲水區在上方、戲水區在下方，由桃園市觀光發展基金會經營，所形成的高低溫差，讓大人、小孩可一下泡溫泉、一下到戲水區玩水，形成戶外冷熱「三溫暖」新的體驗。

中壢區六和兒童公園的戲水設施。（記者李容萍攝）

龍潭大池附設的戲水設施。（記者李容萍攝）

龍潭運動公園附設的戲水設施。（記者李容萍攝）

復興區「小烏來宇內溪戲水區」是暑假親子玩水熱門景點。（記者李容萍攝）

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