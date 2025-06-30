高齡化仍有長照「邊緣戶」 尋求幫助想到的都是他們

華山基金會今天舉辦志工訓練聯誼。（記者陳彥廷攝）

2025/06/30 21:55

〔記者陳彥廷／屏東報導〕台灣已經接近超高齡化社會，但仍有許多高齡長者屬於「邊緣戶」，但這些高齡者的身心變化卻往往是在一夕之間，而對長者來說，常常是難以啟齒，整日穿梭在獨居老人間的義務社工或左鄰右舍就成為他們有時啟齒求助的對象。

為提升在地社區民眾及志工敏銳度與服務能力，長期蹲點培育志工的華山基金會，今天請來屏東縣政府長照處蔡惠娟督導擔任講師為培力會議擔任主講師，分享長者常見身心特徵，並介紹長照資源及失智照護轉介等實用知識，義工是受益良多。

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蔡惠娟表示，長照因為屬於「資格制度」，在長照的範圍外，仍有許多長者因為日漸細微的改變需要幫忙，而這就需要在地社區的志工、義工投入，也因為這些志工、義工與長者的關係最後親近，因此這些志工義工在言談及互動中的察覺就更為重要，在最關鍵時伸出援手，這與照服體制是截然不同的領域，因此需要有更多志工、義工投入。

華山彰南A屏區區長林秀儀說，許多長輩因退化導致表達能力降低，情緒與需求不易察覺，需要具備細膩的觀察力與同理心的義工，才能更加即時提供適切協助，因此將課程設定為「日常異常的辨識力」，引導義工學會在日常互動中發現長者潛在需求，及早通報或介入，提供更到位的關懷與支持。

時值暑假，也吸引放假的學童，全縣各鄉鎮有41位熱心義工參與，年紀最小的義工則僅14歲，來自東港，潮州鎮代表潘素霞也到場肯定華山基金會長年深耕在地的努力，現場捐助6000元認助1塊福氣磚響應公益。華山基金會說，2025年起星展銀行（DBS）與星展基金會（DBS Foundation）攜手華山基金會推動「心理健康支持計畫」與「老人防詐宣導」，透過專業訓練課程強化義工知能，讓更多弱勢長輩獲得安心與溫暖的陪伴。

華山基金會於全國設有逾400個社區愛心天使站，服務近3萬位三失（失依、失能、失智）老人，屏東地區目前服務約1500位，提供關懷訪視、陪同就醫、原床泡澡等免費到宅服務。台灣國內老人人口數已逾450萬，華山雖努力擴充服務量能，現有超過200位天使站長，卻更需要有各鄉鎮縣市的鄰里義工支持構築社區服務網，讓老者得到及時的幫助。結合本鄉本土愛心，照顧本鄉本土老人，邀請您加入到宅義工行列。

華山基金會今天舉辦志工訓練聯誼。（記者陳彥廷攝）

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