歷史建築辦台灣設計展要「打除」殘柱？ 彰化文化局說話了

彰化藝術館將是今年台灣設計展的主場館之一。（記者劉曉欣攝）

2025/06/30 21:32

〔記者劉曉欣／彰化報導〕2025年台灣設計展將於10月登場，作為主展場之一的「彰化藝術館」前身為「彰化市公會堂」，今天（30日）被發現其廣場殘柱被噴漆要「打除」，舊式消防栓噴漆要「改平面」，讓不少人大喊離譜！縣府文化局表示，未釐清相關文資價值，將要求工程單位在未釐清前，不得拆除！

有民眾表示，今天路過看到彰化市公會堂的門面正在佈置，結果一看到廣場的殘柱，當場嚇傻了，竟然被噴上紅漆寫著「打除」，再看到殘柱後方的日式消防栓，因為這個有壓克力罩子，就在地上噴漆寫「改平面」，這真是太扯了！

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有民眾指出，彰化市中山國小到縣府一帶，早年有條小水圳，有可能是彰化古城東城牆的護城河，在1960年代到中山國小上學，都要走過小橋，才能進入校園。至於殘柱到底是橋墩或是後來建物的門柱，都應該進一步調查才對。

有民眾強調，無論殘柱或是消防栓是不是日治時代或是早年的建物或文物，依照文化資產保存法規定，只要是文化資產建物的附屬設施，在整建之前，都應該應先由主管機關進行文化資產價值評估，豈有說拆就拆，說改就改，還直接噴漆！

文化局指出，經查2002年公告資料，並未將門柱納入建物登錄範圍或附屬設施，但為了釐清該門柱文資價值，文化局將於近日邀請文資委員協助釐清，同步並請工程單位在未釐清前，不得拆除。

彰化藝術館的前身為彰化市公會堂，位於彰化市中山路，完工於1933年的日治時期，二戰後一度作為彰話縣議會，陸續又有彰化市代會、彰化市清潔隊等多個單位進駐使用，直到登錄歷史建築進行修建，才作為彰化藝術館使用，由文化局委由彰化市公所代管。

彰化藝術館是歷史建築，廣場的殘柱被噴漆要打除。（記者劉曉欣攝）

彰化藝術館是歷史建築，用壓克力罩子的舊式消防栓，也被噴漆要改平面。（記者劉曉欣攝）

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