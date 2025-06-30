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晴時多雲

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    週二全台各地晴到多雲 北部局部地區高溫恐飆至37度

    週二台灣各地大多為晴到多雲。（資料照）

    週二台灣各地大多為晴到多雲。（資料照）

    2025/06/30 21:49

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕週二（1日）台灣各地大多為晴到多雲，僅東南部地區及恆春半島偶有零星短暫陣雨；午後新竹以南地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。溫度方面，各地高溫約32至35度，北部地區局部有37度左右高溫發生的機率，外出請做好防曬並多補充水分。

    中央氣象署預報，週二受到太平洋高壓的影響，各地大多為晴到多雲地天氣，只有在東南部地區及恆春半島偶有零星短暫陣雨，午後新竹以南地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，其中又以山區降雨機率比平地高一些，前往山區活動請留意中午過後天氣變化。

    溫度方面，週二持續是高溫炎熱的天氣，各地高溫普遍為32至35度，尤其在北部地區局部有37度左右高溫發生的機率，中南部近山區、花蓮縱谷及金門局部高溫也會來到36度左右或以上，各地中午前後紫外線偏強，外出請做好防曬並多補充水分，特別是從事戶外工作者一定要留意身體狀況慎防熱傷害。離島的澎湖為晴時多雲，27至33度；金門為晴時多雲，27至35度；馬祖為晴時多雲，27至31度。

    至於未來幾天的天氣變化，天氣風險公司指出，台灣大氣環境變化不大，主要還是以太平洋高壓影響的環境為主，尤其週二至週四高壓勢力又更為明顯，大氣穩定度將提升，要到週末才有些減弱的趨勢，屆時午後對流性降雨發展機率才會再增多。

    紫外線指數方面，週二基隆市、新竹縣、連江縣為「過量級」；其餘縣市均為「危險級」。

    空氣品質方面，週二環境風場為偏東風，西半部風速弱，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南及高屏空品區為「普通」等級，局部地區短時間臭氧濃度可能達橘色提醒等級。

    週二各地高溫約32至35度，北部地區局部有37度左右高溫發生的機率。（擷取自中央氣象署網站）

    週二各地高溫約32至35度，北部地區局部有37度左右高溫發生的機率。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數部分，週二基隆市、新竹縣、連江縣為「過量級」；其餘縣市均為「危險級」。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數部分，週二基隆市、新竹縣、連江縣為「過量級」；其餘縣市均為「危險級」。（擷取自中央氣象署網站）

    空氣品質方面，週二竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南及高屏空品區為「普通」等級，局部地區短時間臭氧濃度可能達橘色提醒等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

    空氣品質方面，週二竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南及高屏空品區為「普通」等級，局部地區短時間臭氧濃度可能達橘色提醒等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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