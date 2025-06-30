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    米價隨藍白決議漲公糧略揚 農業部：與輸日無關

    今年濕穀價格好。（資料照）

    今年濕穀價格好。（資料照）

    2025/06/30 21:17

    〔記者楊媛婷／台北報導〕外界指近期部分米價調漲，認為是跟台灣米輸日有關，農業部澄清，這是因為今年開始公糧的輔導收購價每公斤調漲1.5元，具支撐糧價效應，稻穀市價隨公糧價格調整也略漲，整體米價平穩，輸日量更佔總體稻米年產量僅0.75%。

    藍白主導立院通過公糧所有收購價漲5元決議，農業部應政院要求提出配套，公糧輔導收購價每公斤調漲1.5元，並增加輔導、計畫收購量，隨公糧部分收購價略漲，農業部表示，具支撐糧價效應，稻穀市場價格隨公糧價格調整也略漲，農民收益增加，農民有意願持續耕作，也維護糧食安全；今年一期作濕穀價格每百台斤平均1100元。

    農業部進一步表示，我國每年國產120萬噸糙米，今年台灣米外銷日本數量雖增加（截至目前約9000噸），但銷日占比極低，與米價波動並無直接關聯，也強調目前庫存超過50萬公噸糙米量，若以國內每月消費量10萬公噸計算，至少有5個月的存糧。

    農業部表示，國內稻作年可收穫2期，分別於5月中下旬及10月中下旬由南自北陸續收穫，本年第1期稻作已於5月中旬進入收穫期，新期米將陸續供應國內食米市場，預期稻米供應無虞。

    農業部強調，會密切注意國內糧價動態及市場供需狀況，兼顧生產者與消費者權益下，密切掌握市場糧價 ，以確保介於合理價格範圍內。

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