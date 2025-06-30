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    宜蘭縣推海上觀星遊程 今晚烏石港啟航

    宜蘭縣政府推海上觀星遊程，今晚在烏石港啟航，希望打造宜蘭永續旅遊新亮點。（宜蘭縣政府提供）

    宜蘭縣政府推海上觀星遊程，今晚在烏石港啟航，希望打造宜蘭永續旅遊新亮點。（宜蘭縣政府提供）

    2025/06/30 20:22

    〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣政府推出「星光滿天・銀河夜旅」觀星活動，將於7月7日至8月31日展開，結合縣內取得觀星課程證照的合法休閒農業區及旅宿業13家業者，共同推出觀星夜間定點導覽活動。此外，還有海上觀星遊程，今晚在烏石港試航，希望打造宜蘭永續旅遊新亮點。

    縣政府為推廣觀星活動，完成溪南、溪北2個場次的「觀星培訓」課程，針對縣內觀光產業作為培訓重點，規劃28小時以上專業星象課程，邀請專業天文講師，為宜蘭觀光產業導覽解說學員授課，完成課程時數及通過測驗才可獲得結業證書。

    縣府表示，今年有48名學員取得結業證書，完成培訓學員將成為宜蘭推廣天文教育的種子導覽老師，未來可運用所學的觀星知識，引導遊客探索蘭陽夜空之美，將蘭陽平原璀璨的星空風景推向全國，提升宜蘭在地觀光形象。

    宜蘭縣政府今年與縣內取得觀星課程證照的合法休閒農業區及旅宿業13家業者，將於7月7日至8月31日暑假期間，共同推出觀星夜間定點導覽活動，由業者規劃觀星體驗行程並帶領遊客導覽，結合天文知識、生態環境介紹及在地人文特色，透過專業解說與現場觀察，提升對天文與自然環境的興趣與認識。

    縣府同時推廣宜蘭縣海上星空，活動特別搭配「台灣觀光100亮點」之「頭城五漁鐵與龜山島」相關景點，一同推出「蘭陽銀河夜旅」海上觀星遊程，今晚與烏石港出發試航，盼藉由導覽體驗，帶動蘭陽夜間觀光發展，讓民眾認識自然生態之美，打造宜蘭永續旅遊新亮點。

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