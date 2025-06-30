夏天停等好折磨！ 北市740處路口縮短紅燈秒數

炎炎夏日停等紅燈，對騎士而言變成一種折磨。（記者董冠怡攝）

2025/06/30 20:12

〔記者董冠怡／台北報導〕夏季時節天氣炎熱，7月至8月均溫最高且氣溫多達30餘度，為減少機車騎士及行人曝曬時間，台北市從7月1日起至8月28日，縮短740處路口離峰時段號誌紅燈秒數，平均可縮短21秒。原配合學校周邊上放學期間，實施行人專用時相、三色運作的號誌路口，明起調整取消，暑假結束後恢復。另，貓空纜車完成年度檢修，明天上午9點恢復載客。

台北市交通管制工程處表示，經檢討全市主、次要道路及學校周邊路口號誌，上午11點至下午2點，740處路口號誌紅燈秒數調降，平均可縮短紅燈21秒，持續觀察調降紅燈秒數後，路口車流疏解狀況及路段連鎖，並視民眾反映適時檢討調整。

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7月1日起至8月底為暑假期間，交工處指出，原本配合學生到學校周邊上、放學期間，實施的行人專用時相及三色運作號誌路口，明起配合調整取消，暑假結束後恢復，學校家長接送區路段暑期比照假日實施。

此外，貓空纜車自16日起進行年度檢修作業，項目涵蓋纜索裁剪、設備大修、設施改善專案與系統測試等多項重點工程，為期2週。台北捷運公司今天表示已完成檢修，明天上午9點恢復載客，民眾可從動物園站、動物園南站、指南宮站悠遊至貓空站，暢遊體驗山城夏日風情。

北捷說，除了搭乘纜車飽覽山林美景，也可前往歷史悠久的指南宮及樟山寺、奇特壺穴景觀、平緩易行的樟樹步道等，品茗、享用以茶入菜的創意料理，自然景觀與在地文化，闔家出遊一次滿足。

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