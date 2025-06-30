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    田中九重葛花牆「剃頭」重生！ 認養人砸30萬拚10月花海再現

    彰化田中「九重葛花牆」認養人葉昭欽，今日動用怪手進場修剪，將雜亂藤蔓徹底理平。（記者陳冠備攝）

    彰化田中「九重葛花牆」認養人葉昭欽，今日動用怪手進場修剪，將雜亂藤蔓徹底理平。（記者陳冠備攝）

    2025/06/30 20:01

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣田中鎮知名打卡景點「九重葛花牆」，歷經3個月的維護爭議後終現轉機！認養人葉昭欽今（30日）動用怪手進場修剪，將雜亂藤蔓徹底理平，預計10月後重現花海美景。葉昭欽坦言，先前因人力與清運問題萌生退意，但為延續田中美景，自掏腰包約30萬元進行修剪，他也呼籲公所一同承擔維護責任，讓花牆長久美麗。

    這片長達300公尺的九重葛花牆，今年4月因葉昭欽以「年事已高」為由終止認養，導致枝葉侵占道路、纏繞電纜，甚至引發颱風季倒塌憂慮。6月間鎮公所協調會勘時，葉昭欽卻缺席，引發民眾不滿，雙方更在網路隔空交鋒。

    時隔兩個月，葉昭欽主動出擊，今早出動配備特製刨刀的怪手，將花牆修剪成「大平頭」，現場終於恢復整齊面貌。

    葉昭欽坦言，自己年事已高體力難以負荷，加上與公所對清運方式見解分歧，才萌生退意，但看著親手打造的地標淪為爭議，不甘心血被抹滅，決定自費10萬元購入粉碎機，並聘請專業苗木團隊修剪，加上5台大卡車清運費用，總計投入近30萬元。

    葉昭欽說，九重葛生命力旺盛，全面剪成平頭有助於老枝剷除、促進新枝開花，估計10月後將迎來新一波花季。他強調，「他熱愛田中，想讓大家看見田中」，只是靠一人的力量薄弱，呼籲公所一同承擔維護責任，讓花牆長久美麗。

    對此，田中鎮公所今日在官方臉書貼文表示肯定，並強調未來將加強溝通，協助解決清運等問題，讓安全與美麗共存。民眾留言表示，田中有一個這麼美麗的地方，荒廢真的可惜，也有人說，有錢出錢，有力出力，雙方各退一步，田中更美麗。

    田中九重葛花牆缺乏修剪，導致雜草叢生，還有「頭重腳輕」倒塌疑慮。（資料照）

    田中九重葛花牆缺乏修剪，導致雜草叢生，還有「頭重腳輕」倒塌疑慮。（資料照）

    葉昭欽聘請怪手，將花牆修剪成「大平頭」，現場終於恢復整齊面貌。（記者陳冠備攝）

    葉昭欽聘請怪手，將花牆修剪成「大平頭」，現場終於恢復整齊面貌。（記者陳冠備攝）

    面對九重葛修剪後大量殘枝，葉昭欽決定自費10萬元購入粉碎機清除，不想假手公所。（記者陳冠備攝）

    面對九重葛修剪後大量殘枝，葉昭欽決定自費10萬元購入粉碎機清除，不想假手公所。（記者陳冠備攝）

    田中「九重葛花牆」，認養人葉昭欽表示，維護花牆靠一人的力量薄弱，呼籲公所一同承擔維護責任，讓花牆長久美麗。（記者陳冠備攝）

    田中「九重葛花牆」，認養人葉昭欽表示，維護花牆靠一人的力量薄弱，呼籲公所一同承擔維護責任，讓花牆長久美麗。（記者陳冠備攝）

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