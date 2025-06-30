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    暑假到！台中跳蛙幹線公車7/1起暫停 9月開學復駛

    暑假到，台中市「跳蛙幹線公車」7月1日起暫停，開學復駛。（市府提供）

    暑假到，台中市「跳蛙幹線公車」7月1日起暫停，開學復駛。（市府提供）

    2025/06/30 19:42

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕明天開始放暑假，台中市政府交通局針對學生所推出「跳蛙幹線公車」，包含200路、500路、700路及900路4條跳蛙公車路線，7月1日至8月29日將依往例暫停服務；加開的區間車、延、繞等路線班距也將調整或暫停，並以暑期班表發車，9月新學期開始後即全面恢復，主線班車服務不間斷。

    交通局長葉昭甫表示，為快速疏運學生通學尖峰時段的人潮，交通局規劃「跳蛙幹線公車」，停靠少數主要站點並密集發車，縮短學生乘車時間，多年來已成通學快捷專車，7月暑假到來，考量學生通勤需求降低，交通局評估公車搭乘效率，暑假2個月的時間跳蛙公車暫停服務。

    交通局指出，200路跳蛙公車行駛自亞大醫院到台中女中，主要行經台中路、大里區中興路及霧峰區中正路等跳蛙式路線，除平日行駛，例假日與寒暑假，學生使用率降低暫時停駛。

    500路跳蛙公車規劃自忠義里（中科實驗高中）到台中車站，行駛中清路為主；700路跳蛙公車從豐原高中行駛到明德高中，主要行駛崇德路：另條搭乘率高的900路跳蛙公車，主線行駛三民路三段、北屯路、潭子區中山路、豐原區中山路到豐原高中，於平日、尖峰行駛，例假日及寒暑假暫時停駛。

    葉昭甫表示，台中市暑假跳蛙公車暫停服務期間，加開的區間車、延、繞等路線班距將調整或暫停，由暑期班表發車，主線公車服務不間斷，建議民眾可多加利用幹道既有公車路線；區間車停駛部分，可藉由原有的主線班車替代；部分路線暑期發車時刻與平日不同，也請民眾留意。

    交通局提醒，民眾要進一步了解最新乘車資訊，可到「台中公車動態資訊」網站及下載官方版「台中Go」App查詢。

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