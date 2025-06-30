中壢表揚模範漁民 環保艦隊吳金蓮致力守護海岸環境

桃園市中壢區漁會提前慶祝漁民節，副市長蘇俊賓（右2）頒獎表揚模範漁民，圖左起分為吳金蓮、謝弘政（兒子代領）、范春桃（兒子代領）。（記者李容萍攝）

2025/06/30 20:45

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區漁會今（30）日提前慶祝7月1日漁民節，選出永安漁港漁市場漁獲交易金額競賽前6名的范春桃、謝弘政、吳金蓮、楊文廣、許英謨、張議軒等6人當選模範漁民，副市長蘇俊賓、全國漁會總幹事林啟滄蒞會頒獎表揚，並肯定范、吳2位模範女漁民展現女性在漁業中的關鍵角色與價值，吳還是環保局「水環境保育環保艦隊」成員，致力海岸環境的守護工作，體現產業與社會的女性力量。

中壢區漁會理事長楊鎮瑋、總幹事黃德汶表示，漁民節屬於每一位漁民的日子，漁民朋友頂著烈日、冒著風浪始終堅守在海上第一線，為永安漁港漁業默默付出，漁會將積極建設永安漁港和發展，改善作業環境、爭取更多福利，讓漁港越來越好。該會另於7月19日、8月2、30日舉辦2025星繽樂狂歡嘉年華活動，以及8月16、17日辦理食魚教育活動。

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蘇俊賓指出，中壢區漁會長期以來與市府各局處合作緊密，無論是農業局的漁業發展、教育局的食農教育推廣，還是環保局的環境守護工作，都展現出不可或缺的貢獻，是市府的最佳合作夥伴。尤其中壢區漁會與農業局攜手合作，不僅提升了漁業產值，更透過教育局的食農教育，讓桃園的學子深入認識漁業與生態的重要性，培養保護環境的意識。

蘇俊賓也說，在地新屋永安漁港是國家級景點，也是他從小到大來的地方，市府斥資超過2.1億元推動永安漁港北岸整體改善計畫，打造擴增海埔新生地和永續漁業發展，市府將持續與中壢漁會合作，建設永安漁港，推動竹圍、永安南北雙星珍珠海岸漁港改善計畫。

農業局長陳冠義表示，這6位模範漁民除了具備精良的漁撈技術，也積極參與漁業推廣、生態保育，主動清除海漂垃圾、護育海洋棲地及漁港環境等；漁民的勤奮努力，加上中壢區漁會充分發揮海洋客家文化團結、開拓、知命的美德，使得永安漁港成為漁業、觀光、生態與文化兼具的漁港，也成為桃園的地景地標之一。

桃園市中壢區漁會提前慶祝漁民節，副市長蘇俊賓（中）蒞會強調，市府將持續與中壢漁會合作，建設永安漁港，推動竹圍、永安南北雙星珍珠海岸漁港改善計畫。（記者李容萍攝）

桃園市中壢區漁會提前慶祝漁民節，全國漁會總幹事林啟滄（左2）頒獎表揚模範漁民，圖左起分為張議軒（妻子代領）、許英謨、楊文廣（女婿代領）。（記者李容萍攝）

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