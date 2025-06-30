台鐵花東優惠車票 7/7起可在APP及超商取票

台鐵花東居民優惠7月7日起完成APP與超商實名制車票取票功能。圖為花蓮車站。（記者吳亮儀攝）

2025/06/30 18:55

〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵公司今天（30日）宣布，配合票價合理化措施，從6月23日起推出的「花東地區居民會員點數倍數送」專屬回饋活動，針對設籍花蓮縣及台東縣會員有加倍優惠，7月7日起完成APP與超商實名制車票取票功能，旅客可直接透過「台鐵e訂通」APP取得行動票證，或就近到四大超商領取車票。

「花東地區居民會員點數倍數送」專屬回饋提供平日8倍（相當於92折）、假日5倍（相當於95折）點數回饋，減輕交通負擔，目前旅客可透過車站售票窗口或多功能自動售票機領取實名制車票。

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為進一步提升服務便利性，台鐵公司預計在7月7日起完成APP與超商實名制車票取票功能，屆時旅客可直接透過「台鐵e訂通」APP取得行動票證，或就近至四大超商領取車票，大幅提升取票彈性與使用體驗。

另外，台鐵公司也提醒，今年4月17日起推出「APP線上換票」及「一機多票」服務，讓旅客透過「台鐵e訂通」APP即可輕鬆完成換票作業，並能以單一行動裝置管理多張票券，便利家庭及團體同行。

掃QR Code獲取完整優惠申請說明與操作指引。（台鐵公司提供）

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