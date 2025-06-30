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    夏天腳太臭！醫師曝「襪子防臭」5技巧：厚度也是關鍵

    襪子臭是不少人夏日的苦惱。（資料照）

    襪子臭是不少人夏日的苦惱。（資料照）

    2025/06/30 22:51

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕炎炎夏日來臨，腳臭、鞋子臭、襪子臭，都讓人相當困擾。對此，醫師黃軒整理了襪子防臭的「5個技巧」，除了可以選擇抗菌、除臭的材質，襪子的厚度也是1大關鍵。

    黃軒昨（29）日於臉書粉專表示，「腳臭」主要來自於腳汗與腳上細菌的化學反應，細菌會分解汗液和皮屑，進而產生異味。尤其，人體腳部汗腺數量龐大，加上鞋內密閉高溫環境，就更容易滋生細菌。

    因此，黃軒提醒分享了5個襪子防臭的技巧。首先「選擇吸濕排汗材質」，美麗諾羊毛、竹纖維等機能纖維，都可以快速吸汗排汗，而100%純棉的材質，雖然吸濕但不快乾，濕氣積聚會悶出臭味；第2「襪子厚度要剛剛好」，太薄容易破、不吸汗，太厚容易悶、增加腳底濕氣，所以黃軒建議根據季節，選擇中等厚度的襪子。

    第3「抗菌除臭技術襪子」，黃軒提到，市面上有些襪子會添加銀離子（Ag+）、銅纖維、活性碳層等，這些成分都可以有效抑制細菌生長，減少臭味源頭；再來是「每天換洗+常曬太陽」，因為襪子不只是選對就好，更要「勤洗、勤曬」，且太陽中的紫外線有天然殺菌效果，曬一曬也能除臭；最後「襪口彈性適中，合腳不勒腳」，襪子太鬆會滑動摩擦，太緊會悶熱流汗，選擇剛好貼合腳型、不卡血液循環最重要。

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