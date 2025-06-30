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    5廢票改判認有效票 南市商業會監事重排名盼紛擾落幕

    台南市商業總會依法院判決重排名監事當選人，並改選監事會召集人與常務監事。（圖：南市商業總會提供）

    台南市商業總會依法院判決重排名監事當選人，並改選監事會召集人與常務監事。（圖：南市商業總會提供）

    2025/06/30 20:17

    〔記者王俊忠／台南報導〕台南市商業總會於去年10月改選理監事，選舉結果在監事選票出現廢票與有效票認定的爭議，後來告上法院，其中有5張廢票被法官改判認定為有效票，監事當選排名出現變化。30日市商會依法院判決名次確認監事新當選人，並選出常務監事與監事會召集人，過程平和。

    南市商業總會理事長宋俊明說，今天監事會改選，由監事們自行投票，他沒有介入，幾個月來的選舉紛擾終於落幕，希望大家日後齊力為商會的百工百業服務、打造更好的經營環境。

    市商總會表示，第30屆監事會歷經波折，30日依商業總會章程，監事互相推舉1人擔任主席，由主席主持3位常務監事及監事會召集人選舉，過程融洽，最後選出召集人朱炳杭，常務監事：張國釧、陳樹華。

    宋俊明表示，民主社會，凡事要依法、在理、透明做任何事，才能被社會肯定，何況台南市商業總會是1個犧牲奉獻付出的社團，只有為百工百業所屬的中小企業打拚跟努力，社團裡沒有任何的利益存在，只有真心負起歷屆前輩傳承下來的美德，執行該關心的事務

    宋俊明認為，能順利產生常務監事及監事會召集人，內心備感欣慰，去年10月底改選迄今的紛擾，終於可落幕了，期待新接任的監事們，能夠共同為市商會付出自己的經驗與專長，他並以任內商業會座右銘「誠信、創新、服務」來勉勵大家，希望不了解商業總會內部的外界人士，不要再把商業總會當笑話，商業總會是社團、會議採多數決是個自主性的團體，也很歡迎民代或有心之士共同關心、甚至陪伴市商會一同啟動誠信、創新、服務的協助台南中小企業主，尋求更好的經營環境，這樣的作為才是中小企業主與南市商會之福。

    除了選出監事會召集人與常務監事；監事部分有沈美雪、劉麗滿、江烈碩、楊文達、黃坤山、許晉瑜、郭建良、黃淑昭。

    台南市商業總會依法院判決重新排名監事當選人，並改選監事會召集人與常務監事。（圖：南市商業總會提供）

    台南市商業總會依法院判決重新排名監事當選人，並改選監事會召集人與常務監事。（圖：南市商業總會提供）

    台南市商業總會依法院判決重新排名監事當選人，並改選出監事會召集人朱炳杭（中者）與常務監事張國釧（左者）、陳樹華（右者）。（圖：南市商業總會提供）

    台南市商業總會依法院判決重新排名監事當選人，並改選出監事會召集人朱炳杭（中者）與常務監事張國釧（左者）、陳樹華（右者）。（圖：南市商業總會提供）

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