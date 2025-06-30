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    明起3天「烤番薯」！北部衝37度 熱帶系統發展重點觀察週四

    明起連續3天，台灣受太平洋高壓影響，各地持續高溫。（資料照）

    明起連續3天，台灣受太平洋高壓影響，各地持續高溫。（資料照）

    2025/06/30 18:18

    〔記者林志怡／台北報導〕近期全台高溫不斷，中央氣象署指出，週二至週四受到太平洋高壓影響，各地氣溫將比今天更高，且北部地區氣溫可達37度左右，另新竹以南地區、各地山區需注意局部短暫雷陣雨，另若週四仍未有熱帶系統成形，下個系統生成時間可能會更晚。

    中央氣象署預報員李名翔指出，明起至週四，台灣受到太平洋高壓影響，各地天氣穩定，多為晴到多雲的好天氣，僅台東、恆春半島有零星短暫陣雨，中午過後新竹以南地區、各地山區有局部短暫雷陣雨，且雨區以山區為主，另北部地區可能有37度左右高溫，中南部地區也普遍有35至36度高溫。

    李名翔說，週五、週六雖太平洋高壓影響減弱，但仍是多雲到晴天氣，北部高溫仍可達35至36度，中南部約33至34度，東半部約32至33度，另因南邊水氣略有增加，南部地區偶有零星短暫陣雨，中午過後新竹以南地區、各地山區有局部短暫雷陣雨。

    週日至下週一期間，台灣周邊環境轉為西南風，清晨至上午的中南部沿海地區有零星短暫陣雨，白天各地多雲到晴，但中午過後大台北、宜蘭、花蓮地區，其他山區有雷陣雨。

    熱帶系統發展方面，李名翔說，目前雖有熱帶擾動發展，但結構都沒有很好，本週四前若有系統增強為熱帶性低氣壓，後續可以再觀察路徑發展，但若仍沒有熱帶系統成型，可能就還要再觀察一段時間。

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