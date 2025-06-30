巴楠花國中小新校舍落成 開啟原民實驗教育新篇章

推動原住民族實驗教育新篇章，高雄市巴楠花國中小新校舍今（30）日舉行落成祝福儀式。（教育部提供）

2025/06/30 18:38

〔記者林曉雲／台北報導〕推動原住民族實驗教育新篇章，高雄市巴楠花國中小新校舍今（30）日舉行落成祝福儀式，教育部主秘林伯樵出席表示，巴楠花的教育不是一套標準化的系統，而是與山林共生、與部落同行的生活智慧，是「有靈」（hanitu）的學習場域，教育部將持續支持原住民族實驗教育發展，協助巴楠花延伸原民實驗教育階段。

教育部國教署組長孫旻儀說明，為彰顯原住民族教育、傳承傳統文化，自2016年起推動「學校型態原住民族實驗教育」，促進族群認同與文化扎根。

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孫旻儀表示，巴楠花於108學年改制，學校以布農族學生為主，融入多族文化，並持續開發依布農族小米生長週期祭典，涵蓋文化力、升學力、科學力與美學力的「四祭四學力」課程，將民族文化融入校園生活，新校舍落成是教育部、高雄市政府教育局與原住民族委員會持續推動原住民族實驗教育的重要成果之一，未來仍將持續提供相關資源協助，以期達成原住民族實驗教育12年一貫的願景，教育部與原民會亦將協助學校持續開發並深化民族本位教材。

教育部主秘林伯樵（右一）出席表達支持，強調巴楠花的教育是與山林共生、與部落同行的生活智慧，是「有靈」（hanitu）的學習場域。（教育部提供）

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