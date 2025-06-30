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    褐根病肆虐屏東市瑞光路 民代提議300棵樹全面砍除

    瑞光綠帶景觀宜人，但樹木遭到褐根病侵襲。（記者葉永騫攝）

    瑞光綠帶景觀宜人，但樹木遭到褐根病侵襲。（記者葉永騫攝）

    2025/06/30 18:22

    〔記者葉永騫／屏東報導〕逢甲大學日前發生榕樹倒塌壓死學生事件，引發關切，而屏東市瑞光綠帶的樹木因染上褐根病，成了不定時炸彈，隨時可能砸傷民眾及車輛。屏東縣議員李世斌表示，瑞光路生病的榕樹應該打掉重練，砍除後將土壤換新、再重植樹木，他已請縣府爭取經費並協助屏東市公所，希望一勞永逸解決瑞光綠帶的褐根病問題，恢復美麗的綠帶景觀。

    屏東市瑞光路沿線綠帶約有300多棵樹木，因褐根病入侵不斷的死亡，已經100多棵死亡，剩下的200多棵樹木生命垂危，歷年來縣議員李世斌、市民代表王芬里不斷的要求徹底解決，但受限於經費龐大而一拖再拖。

    縣議員李世斌表示，早在10年前瑞光綠帶就發現有褐根病問題，年年發生榕樹倒塌或砸到車輛事件，所幸未發生傷亡，目前都只針對患病嚴重的樹木清除，頭痛醫頭、腦病醫腳，樹木不斷染病倒塌，景觀也被破壞。他建議縣府擬定計畫後將生病的樹木全數砍除，再將有病菌的土壤全數換新，再重新種植樹木，才能恢復瑞光綠帶綠草如茵的美麗的景觀。

    屏東市公所說明，處理褐根病的花費相當的巨大，市公所的財政無法負擔，因此只能進行消極的防治，積極的清理樹木，有安全之虞的樹木就砍除或清理，並加強修剪樹木，注意樹木現況，每年進行檢測，以降低樹木倒塌的風險。

    瑞光綠帶劃設有不少車位，樹木倒塌容易傷及行人及車輛（記者葉永騫攝）

    瑞光綠帶劃設有不少車位，樹木倒塌容易傷及行人及車輛（記者葉永騫攝）

    患病嚴重的樹木砍除後剩下樹根。（記者葉永騫攝）

    患病嚴重的樹木砍除後剩下樹根。（記者葉永騫攝）

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