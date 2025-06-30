員林火車站周邊土地都市更新 台鐵辦第三次公開評選

員林火車站周邊土地都市更新事業公告招商基地空拍圖。（台鐵公司提供）

2025/06/30 18:30

〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵公司今天（30日）說明，第三次公開評選「員林火車站周邊土地都市更新事業」今天起公告招商，到今年10月27日下午5時截止收件，共計120天。

台鐵公司說明，這項開發方式採都市更新設定地上權30年，招商範圍包括台鐵公司權屬員林車站專用區土地及車站西側商業區。商業區範圍為北至靜修路、東至與車站專用區分界線，南到員林段593-13地號南側、西以私有地為界，面積約1.91公頃；而車站專用區橋下空間，位於彰化縣員林市員林段593地號土地，面積約0.79公頃，總計約為2.7公頃。

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台鐵公司說明，招商範圍屬員林市發展中心，交通便利、生活機能完善、投資潛力無窮。可規劃複合式購物商場／百貨、文創商場、影城、辦公大樓及商旅；高架鐵路橋下空間，可作停車場、休閒運動等，總開發樓地板面積約1萬2千坪。

台鐵公司說明，歡迎各界有意參與開發的投資人可至台鐵公司官方網站的「最新消息」（https://www.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip/tip009/tip911/newsList）及內政部國土管理署都市更新入口網站（https://reurl.cc/AqVX4Q）參閱第三次招商公告。

台鐵公司說明，要查看公開評選文件者，可在公告期間內到台鐵公司網站（https://www.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip）招商資訊–招商出租–招商公告，公告公開評選文件加密電子檔及領標表單，由申請人自行下載，請申請人填妥領標表單後，電郵至受理窗口，登錄後，電郵申請人提供公開評選文件密碼。

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