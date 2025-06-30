邊騎邊搖擺！中和Ubike男扛音響自嗨 網笑：吟遊詩人轉行了

網友目擊，一名長髮男子騎著Ubike在街道上忘情搖擺。（擷取自Threads）

2025/06/30 21:49

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕街頭出現現代版「吟遊詩人」？網友昨（29日）分享，在中和區遇見一名騎著Ubike的長髮男子，不過他的右手卻扛著一台藍芽音響，並在等紅綠燈時忘情搖擺。影片曝光後，掀起網友熱議，「中永和板橋都能看見他，每天扛著大音響騎Ubike」。

網友在社群平台Threads分享，一名身穿襯衫的長髮男子，單手騎Ubike還扛著一台音響，並且把音樂開得十分大聲；在停等紅綠燈時，男子甚至還忘情搖擺，彷彿感受不到周遭騎士的目光，對此也讓原PO笑說，「這個是中和區吟遊詩人嗎」。

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影片曝光後，引起網友討論，「中和沒有人不知道他」、「從小學看到現在27歲，每天下班基本上都會遇到，中和NPC」、「最清醒的人，獨自浪漫」、「他最狂的一次是在雙和醫院等紅燈的時候，在機車騎士面前熱舞，他最前面搖滾第一排的都傻眼了」、「希望可以活的像他一樣自在」。

另外，根據《道路交通管理處罰條例》第43條，雖然單手騎車本身不違法，但因單手騎車導致行車不穩、左右搖晃、蛇行等危險駕駛行為，則可能被視為危險駕駛，警方可依開罰6千元以上3萬6千元以下罰鍰。

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