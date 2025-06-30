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    別讓蟑螂有機可乘！ 日整理專家曝「3個」易養出蟑螂行為

    整理收納專家分享3個容易養出蟑螂的壞習慣，示意圖。（資料照）

    整理收納專家分享3個容易養出蟑螂的壞習慣，示意圖。（資料照）

    2025/06/30 23:38

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕隨著氣溫逐漸升高，蟑螂活動也變得更加頻繁。整理收納專家提醒，重複使用紙箱、放任食物氣味殘留，或未及時清理廚房水槽中的生廚餘，都是讓蟑螂「落地生根」的高風險行為。

    日本生活資訊媒體《サンキュ！》報導，整理收納顧問小竹美代指出，許多人在日常生活中不經意養成的一些習慣，其實正是讓蟑螂「受邀入住」的原因。她提醒民眾，若家中有以下行為，應盡快改善，才能有效防堵蟑螂入侵。

    1.用紙箱當收納工具

    許多人在網購後，習慣將紙箱留作收納盒或臨時抽屜使用，然而這看似便利的做法，其實暗藏危機。專家指出，紙箱內層的波浪狀結構具有良好的保溫效果，對蟑螂而言是理想的棲息環境。若長時間堆放在家中，極可能成為蟑螂的藏身溫床。專家建議，紙箱拆封後應立即清除，盡快回收，避免為害蟲提供可趁之機。

    2.放任食物氣味殘留

    蟑螂之所以現身，最根本的原因就是「有食物可吃」。家中若經常殘留食物氣味或碎屑，對蟑螂而言無異於天堂。專家提醒，喝完的啤酒罐與洋蔥更是牠們特別偏好的食物。啤酒殘留的香氣極具吸引力，若空罐隨手擱置，將成為蟑螂的最佳餌場。無論是啤酒罐、汽水罐還是寶特瓶，都應立即清洗並投入有蓋垃圾桶中處理。

    此外，洋蔥的強烈氣味同樣會引來蟑螂。切過的洋蔥、外皮及相關廚餘應即時丟棄，切勿久放在廚房檯面；未使用的洋蔥也建議妥善冷藏，避免在室溫下放置過久，減少氣味外露的機會。

    3.廚房水槽的生廚餘未即時處理

    下廚後若未即時清理三角水槽或排水口濾網中殘留的生廚餘，極可能吸引蟑螂前來覓食。專家建議，應在每日晚餐後徹底清潔相關區域，避免廚餘及氣味殘留，加劇蟑螂滋生風險。此外，廚餘丟入垃圾桶後，務必蓋緊桶蓋，以防氣味外洩，打造不利於害蟲生存的環境。

    小竹美代最後提醒，許多人誤以為只要在盛夏前做好準備就足夠，但事實上，從梅雨季到初夏這段期間，正是蟑螂由幼蟲成長為成蟲的關鍵時機。若此時未改善生活環境，讓牠們成功「落腳」，等到氣溫真正飆升時，家中恐將迎來一場蟑螂大爆發。

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