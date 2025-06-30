打遊戲是個性照妖鏡？她曝兩任男友情緒兩樣情 網指：「這點」是關鍵

網友發文分享，兩任男友打遊戲時個性差很多，因此直言「玩遊戲的樣子可以看出一個人的個性」，示意圖。（路透）

2025/06/30 22:06

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕玩遊戲可以看出一個人的個性？網友發文分享，前任打遊戲時常情緒暴走、爆粗口，甚至會怒敲桌子；反觀現任玩遊戲時則情緒穩定。她因此直言「從一個人玩遊戲的樣子就可以看出個性」。貼文曝光後，引起網友熱議。

昨日網友在Dcard發文提到，自己曾交往過一位男友，只要投入遊戲時，便會口出三字經、五字經，有時甚至會突然情緒失控、怒敲桌子。她坦言，雖然對方從未有肢體暴力的行為，但每次爭執時總讓她感到極大的壓力與害怕。

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相較之下，原PO分享現任男友雖然也熱愛電玩，但可能因為偏好回合制或掛機類型的遊戲，不但不會情緒暴走，還經常邊掛機邊陪她聊天。原PO也常湊過去與他討論遊戲內容，兩人總是有說有笑。她因此認為，「從一個人玩遊戲的樣子就可以看出個性」，並補充「我覺得開車也是一個判斷標準」。

貼文曝光後，許多網友認同此觀點，「確實玩遊戲可以看出一個人，尤其在高情緒的時候」、「我之前那任玩LOL，打個Rank就能氣到把滑鼠摔爛，真的很恐怖」、「真的！會不會罵髒話、會不會開車亂飆這兩個行為超能判斷人品」。

不過有網友反駁，「你把男友玩遊戲或開車的樣子，當成判斷一個人個性的標準，這想法其實太單純了。一個人玩遊戲的反應，頂多只是他在某些情況下的表現，不是他這個人的全部。難道玩遊戲會生氣的人就一定是壞人嗎？這條線畫得太死了，只會讓你對別人有偏見」。

另有不少人指出要看遊戲類型，「玩競技類的真的很容易讓一個人情緒暴走」、「掛機的當然沒差，要靠技術認真打的那種真的會暴躁」、「這要看遊戲類型吧，玩單機當然沒什麼好生氣的啊」、「玩競技類遊戲真的會腦溢血，我覺得這跟人無關，我玩掛機遊戲的時候都沒這麼緊張」。

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