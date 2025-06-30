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    新北九份郵局試辦週六營業、週一休 民眾無處存錢頻抱怨

    九份郵局今試辦週六上班，週日、週一休假的新措施。（記者俞肇福攝）

    九份郵局今試辦週六上班，週日、週一休假的新措施。（記者俞肇福攝）

    2025/06/30 17:59

    〔記者俞肇福／新北報導〕新北市瑞芳區九份郵局從今天（30日）起試辦彈性措施，將原先週六、週日不營業，改成週日、週一不營業；不料，九份商家多習慣在週一，把週休二日的營業收入帶去郵局存款，商家一早整理錢到郵局才發現撲空，有的錯愕、有的懊惱，民怨不便民。基隆郵局局長林賽萍今天說，因為九份外籍旅客多，九份郵局主動把週六改成營業，以利提供外籍遊客匯兌服務，週一改成不營業，未來將評估利弊得失，讓郵局服務更完善。

    中華郵政公司設在瑞芳九份基山街的九份郵局，2017年10月11日開幕營業後，成為目前九份老街風景區唯一的金融機構，除了儲匯業務，也提供美金、歐元、人民幣、港幣、日幣等5種外幣兌換服務。

    週休二日遊客比平日多，多數商家營業額增加，商家們習慣在週一到郵局存錢；今天早上開始，陸續有商家按照過去習慣，到郵局存錢，才發現鐵門拉下，只能打道回府，心生怨言。

    在地的頌德里長林高白梅說，郵局改週六營業，提供外幣兌換服務，她相信多數民眾、商家都贊成，因為便利外國遊客，對商家有很大幫助。只是應該是用調派人力「加班」提供服務，而不是改成週一不營業，反而讓在地的民眾覺得很不方便。

    林賽萍表示，九份郵局業務量不大，很難再增派人力；考量週六的業務需求，才會彈性調整成週日、週一不營業。30日是試辦的第一天，後續會再繼續觀察，徵詢地方意見後，再重新決定營業時間，抑或者建置存款機，方便民眾存錢。

    九份因為電影取景而爆紅，不分平日、假日，吸引國內外遊客旅遊。（記者俞肇福攝）

    九份因為電影取景而爆紅，不分平日、假日，吸引國內外遊客旅遊。（記者俞肇福攝）

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