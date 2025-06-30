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    大水塔見證土庫現代化 公所廣納意見討論存、廢問題

    土庫鎮內30米大水塔有70年歷史，公所正廣募存廢意見。（記者李文德攝）

    土庫鎮內30米大水塔有70年歷史，公所正廣募存廢意見。（記者李文德攝）

    2025/06/30 19:00

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣土庫鎮中正路高30公尺大水塔已70年歷史，公所日前接獲自來水公司詢問是否願保留租用活化。地方文史工作者謝暉宏認為，此水塔是地方邁向現代化重要推手，雖然已停止使用但極具文化價值應保留；鎮長陳特凱表示，正廣納各方建言，盼鎮民提出意見。

    謝暉宏表示，從日治時期包括北港、虎尾、斗六等鎮都早有自來水，唯有土庫尚還使用地下水，1956年，前鎮長林庭訓考量當時烏腳病在全國都有，為了提升鎮內衛生環境，因此規劃在鎮內設立自來水廠，代表會因考量工程款須付半而否決，林庭訓因此捐大約3至4分地，與省議員林王紫燕等人向省政府爭取建設經費，加上後來代表會同意建設經費，斥資168萬元興建自來水廠。

    謝暉宏表示，這座當時為土庫最高建築的30公尺大水塔，可容量100公噸水，可提供順天、宮北、中正、越港，方圓4公里3000多戶人家可以受益。這座水塔先將淨水池中池水抽上，利用連通管原理向下送水至各戶人家。更有趣的是，設立之初尚未有多人願意使用自來水，直到某日夜晚，街內一戶人家發生火警，恰好隔壁五金行有接自來水，因此馬上接上水管，馬上撲滅火勢。當時民眾看見不用取井水打火，因此紛紛接來上自來水。

    謝暉宏表示，這座水塔隨著1980年代各村落自來水管普及，加上引進自來水加壓系統，水塔送水功能不敷使用，被當成備用系統，但是土庫鎮邁入現代化的歷史表徵，別具歷史意義，當時由於診所及醫院須使用乾淨水源，自來水塔的建立，也促成了中山路「土庫醫生一條街」的美稱。如確保水塔建築無虞，應保留下來好好活用，讓後代「飲水思源」。

    鎮長陳特凱表示，去年台水公司與公所聯絡，詢問水塔及其用地是否有意願承租維管，由於此建物具有當地近代發展史意義，經會勘後持續與地方溝通，彙整各方意見後進一步評估再作決定。

    台水第五區管理處表示，鑑於近年來政府重視老建築文資維護，且文資法規定50年以上建物拆除需依法報准，台水為因此詢問地方意見，將尊重地方民眾意見，與公所持續保持聯繫。

    土庫鎮內30米大水塔有70年歷史，公所正廣募存廢意見。（記者李文德攝）

    土庫鎮內30米大水塔有70年歷史，公所正廣募存廢意見。（記者李文德攝）

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