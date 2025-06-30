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    台大雲林分院下午驚傳停電 暫停門診

    台大醫院雲林分院下午傳出無預警停電。（圖由民眾提供）

    台大醫院雲林分院下午傳出無預警停電。（圖由民眾提供）

    2025/06/30 17:10

    〔記者李文德／雲林報導〕台大醫院雲林分院斗六院區今（30）日下午傳出停電事故，民眾稱現場一片黑，令人恐懼。院方回應，新、舊大樓無預警停電，已立即啟動供電備援機制，影響範圍門診醫療、影像醫學檢查等作業，目前已通報台電搶修暫停門診，並調查停電原因。

    民眾表示，下午接近3點半左右帶著家屬前往看病，正在候診間等候看診前，突然眼前一黑，赫然發現院內突然停電，當時大家紛紛驚呼、一片混亂，「怎麼連醫院都停電」，到現在已經停電超過1小時了，不知何時才會復電。

    院長馬惠明指出，新醫療大樓、舊大樓，於下午3時35分左右無預警停電，本院立即啟動供電備援機制，目前盤整醫療、急重症、開刀房、急診、加護病房均不受影響，門診醫療、影像醫學檢查等作業受到影響，因預估復電可能超過1小時，因此暫停門診。目前台電人員已到院巡檢，正調查停電原因中，造成病人及員工不便深感抱歉。

    台電表示，初步瞭解為院方內部自備線路設備異常造成停電，台電饋線供電正常，已派員會同台大醫院斗六分院電氣人員巡查中。

    台大醫院雲林分院下午傳出無預警停電。（圖由民眾提供）

    台大醫院雲林分院下午傳出無預警停電。（圖由民眾提供）

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