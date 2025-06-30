音圖預算追加43.3億二讀過了 保留提檢討咎責報告附帶決議

議長戴錫欽裁示預算照案通過，但保留「市府應提出音圖決策立成檢討咎責報告，並送本會備查」附帶決議。（圖取自議會直播）

2025/06/30 17:17

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市立圖書館新總館與台北音樂廳（音圖中心）新建工程數度流標，原本工程經費約71.6億元，追加43.3億元至114.9億元；27日二度闖關議會二讀失敗，今於臨時大會再審，議長戴錫欽裁示預算照案通過，但保留「市府應提出音圖決策歷程檢討咎責報告，並送本會備查」附帶決議，獲得現場議員支持。

社民黨議員苗博雅表示，音圖計畫從原本的圖書館到增加音樂廳，歷經十年，預算從28億元、64億元、71億元至今114億餘元，這筆預算有其特殊性，她願意支持，但也提出兩點附帶決議，其一為「音圖工程延宕十年，應如期如質完成，總工程費不得再增加且不得減項發包」，另一是「市府應提出音圖決策歷程、檢討究責報告，送本會備查」，呈現議會監督把關的職責，也不阻礙發包、工程等相關程序。

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國民黨議員秦慧珠指出，此案已反覆討論多次，教委會也做了充分討論審查，欲加上的二個附帶決議，都是廢話，無此必要。游淑慧認為，有無附帶決議是一回事，重點在於市府願不願意尊重、照做，是否這次追加後一定標得出去，而且不會再追加，市府應要具體承諾，絕對標得出去也蓋得好。

對於附帶決議「總工程費不得再增加且不得減項發包」，吳世正說，現今局勢變化大，現在就下決議不切實際，如有突發狀況，議會恐自打臉不宜。

戴錫欽綜合議員意見後提出折衷方法，預算照案通過，附帶決議部分建議保留「市府應提出音圖決策立成檢討咎責報告，並送本會備查」，獲得與會議員支持。

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