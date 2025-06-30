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    小小消防員出動！台中暑期消防營開跑 限量2000名快搶

    國小學生體驗CPR競賽。（消防局提供）

    國小學生體驗CPR競賽。（消防局提供）

    2025/06/30 18:59

    〔記者許國楨／台中報導〕暑假就是要熱血！台中市消防局年度超人氣活動「暑期消防營—蛇福台中 Safe Taichung」正式登場，今年一口氣規劃24場免費營隊，超過2000個名額專屬6至12歲學童參加，明（7/1）中午12點開放線上報名，額滿為止，預料將再掀搶名熱潮！

    消防局今（30日）舉行啟動記者會，現場播放歷年活動精華畫面，只見小朋友身穿迷你消防服、學習滅火與逃生技巧，畫面既可愛又振奮，讓人感受到寓教於樂的魅力，現場還設置互動體驗區，讓小朋友親自上陣操作CPR、體驗VR虛擬滅火，人人都能化身英勇「小小消防員」，玩得不亦樂乎。

    副局長戴峻焜指出，災害往往來得突然，唯有從小建立正確的防災觀念，才能在關鍵時刻冷靜應對、成功脫困，為了推廣防災教育不留死角，今年營隊地點橫跨市區、山線、海線與屯區，讓更多家庭可就近報名，兼顧交通便利與學習效率。

    而營隊內容結合理論與實作，包含射水滅火、模擬濃煙穿越、地震避難等實境演練，還有有獎徵答、互動遊戲，讓孩子在玩樂中學習防火、防震與逃生技能，政風室也加入「廉能綠能 幸福台中」主題闖關，透過遊戲傳遞誠信與環保概念，讓小朋友收穫滿滿、快樂過暑假。

    消防局提醒，課程分為半天與整天兩種，方便家長彈性安排接送，完整場次資訊及報名連結已公布於消防局臉書粉絲專頁，歡迎踴躍報名，讓孩子體驗一場結合知識、趣味與成就感的夏日冒險，快樂學習、防災同行。

    消防局今舉行暑期消防營記者會。（消防局提供）

    消防局今舉行暑期消防營記者會。（消防局提供）

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