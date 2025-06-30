台南午後連2震 氣象署：嘉義大埔餘震還沒震完

今日16時22分在台南市東山區發生芮氏規模4.5的地震，地震深度僅7公里。（中央氣象署提供）

2025/06/30 17:05

〔記者林志怡／台北報導〕嘉義大埔今年1月21日發生凌晨規模6.4強震，此後周邊地區地震頻率雖稍有下降，今日卻又連續發生2起餘震。中央氣象署地震測報中心主任吳健富提醒，0121嘉義大埔地震的餘震尚未結束，且台灣本來就是地震頻繁的區域，民眾平時務必就要做好防震準備。

中央氣象署指出，今日16時22分在台南市東山區發生芮氏規模4.5的地震，地震深度僅7公里，台南曾文、嘉義大埔測得最大震度4級，嘉義市、嘉義太保也測得震度3級。

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隨後不久，今日16時26分台南市楠西區再發生芮氏規模4.6的地震，地震深度也僅有8.5公里，台南曾文仍測得4級震度，嘉義大埔、嘉義太保測得震度3級。

吳健富說明，稍早發生在台南的2起地震仍屬0121嘉義大埔地震的餘震，由於台灣東部處於板塊交界帶，碰撞累積的應力會逐漸往西傳遞，並在深度較淺、地質較脆弱的地方釋放，因此地震深度通常較淺。

此外，吳健富提醒，目前0121嘉義大埔地震的餘震仍未完全結束，且仍不時會有規模較大的餘震發生，但餘震週期會越來越長，可能安靜好一陣子後，才突然又有幾個餘震出現，呼籲民眾仍不能掉以輕心。

今日16時26分台南市楠西區再發生芮氏規模4.6的地震，地震深度也僅有8.5公里。（中央氣象署提供）

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