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    高雄再增新航點！台虎開航濟州島 獅航年底有望再闢北海道

    台灣虎航今天開航高雄濟州島航線。（許智傑辦公室提供）

    台灣虎航今天開航高雄濟州島航線。（許智傑辦公室提供）

    2025/06/30 17:09

    〔記者蔡清華／高雄報導〕台灣虎航今天開航高雄濟州島航線，交通部長陳世凱、觀光署長陳玉秀、立委許智傑、李昆澤、邱志偉考查新航線進度，目前高雄機場每週飛航362班，已恢復至疫情前98%，許智傑透露，下半年泰國獅航可望再增闢高雄北海道航線，高雄出國將再加方便。

    這次台灣虎航首次飛往濟州，將成為台虎在高雄的第10條航線，小港機場疫情後新增韓國金浦、泰國廊曼、越南富國島、日本岡山、泰國清邁、中國重慶、日本仙台等境外航點，每週飛航362班，目前已恢復至疫情前98%。象徵高雄的航空業恢復到疫情前榮景。

    許智傑透露，今年可望泰國獅航將開闢北海道新航線、越捷航空也規劃芽莊、大叻包機，明年星宇也將首次進駐高雄，未來星宇航空貴賓室完工後，高雄機場將有4座貴賓室，包含今年新加入的南苑貴賓室，以及原有的華航及長榮貴賓室。

    民眾期盼的機場美食，除了擴充便利商店空間及商品豐富度外，將引進米其林牛肉麵及素食料理，希望可以滿足旅客的需求，未來也規劃在新航廈設置美食街，提供旅客更多樣化的餐飲服務。今年小港機場旅客人數明顯回升許多，據統計1至5月國際線客運量約225萬人次，恢復至疫情前同期91%。

    交通部長陳世凱（左二）、立委許智傑、李昆澤、邱志偉考查新航線進度。（許智傑辦公室提供）

    交通部長陳世凱（左二）、立委許智傑、李昆澤、邱志偉考查新航線進度。（許智傑辦公室提供）

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