台南4分鐘連2震！規模4.5、4.6極淺層地震 最大震度4級

台南東山區今日16:22發生規模4.5地震，最大震度4級。（圖擷取自中央氣象署）

2025/06/30 16:44

首次上稿 16:32

更新時間 16:44

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台南市2連震！東山區今（30）日下午16時22分發生芮氏規模4.5有感地震，最大震度分別為台南市曾文區及嘉義縣大埔4級；隨後下午16時26分發生芮氏規模4.6有感地震，震央位於楠西區，最大震度為台南市曾文4級。

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根據中央氣象署資料顯示，今天下午16時22分在台南市東山區發生芮氏規模4.5地震，地震深度為7公里，震央位於台南市政府東北方41.1公里。

各地測得最大震度台南市曾文區及嘉義縣大埔4級，嘉義市3級，高雄市、雲林縣、彰化縣2級，南投縣、台東縣、花蓮縣、屏東縣及台中市1級。

今天下午16時26分，台南市楠西區發生芮氏規模4.6地震，地震深度為8.5公里，震央位於台南市政府東北方39.3公里。

各地測得最大震度台南市曾文4級，嘉義縣3級，高雄市、嘉義市、雲林縣、彰化縣2級，台東縣、南投縣、屏東縣、花蓮縣、澎湖縣1級。

台南楠西今日16:26發生規模4.6地震，最大震度4級。（圖擷取自中央氣象署）

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