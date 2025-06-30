高市巴楠花實驗高中籌備處揭牌 明年9月招生

巴楠花部落中小學今天舉行新校舍文化命名落成暨實驗高中籌備處揭牌典禮。（記者蘇福男攝）

2025/06/30 17:21

〔記者蘇福男／高雄報導〕全國有44所原住民實驗學校，高雄市立巴楠花部落中小學實驗高中籌備處今揭牌，明年9月將延伸至高中部，成為全國第一座原民從幼稚園到高中學程的完全實驗學校。

巴楠花部落中小學位於高市杉林區大愛園區，原為那瑪夏民族國小，於八八風災後遷至山下現址，致力於原住民族實驗教育，校名「巴楠」取自布農語padan，是指台灣低海拔到高海拔皆能恣意生長的五節芒，如同布農人堅韌的生命態度，以傳統智慧在群山落地開花。

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巴楠花中小學今天舉辦「MIN BUNUN」（布農族語「成為人」）新校舍落成暨高中籌備處揭牌儀式，由部落長老主持啟用儀式，完成送木柴、點火祈福及立石灶等文化儀式後，再由教育部主秘林柏樵、高市副市長李懷仁、立委伍麗華、邱議瑩等人一起為新校舍揭牌。

林柏樵代表部長鄭英耀致詞指出，巴楠花從國小到改制國中小，再到實驗高中籌備處揭牌，一路走來，在原住民族實驗教育的道路上勇敢又堅定地扎根部落、回應文化，在這裡，教育不是一套標準化的系統，而是與山林共生、與部落同行的生活智慧，是有靈（hanitu）的學習場域。

他強調，原住民族文化的多樣性，是台灣教育最珍貴的資產，教育部將持續支持原住民族實驗教育發展，協助巴楠花延伸原民實驗教育階段，深化教材文化脈絡，讓族人的知識能以書面方式持續傳承，讓孩子們在教室聽見祖靈的聲音，在教材看見自己的歷史與世界的前瞻規劃。

原民會教育文化處長陳坤昇表示，原住民族實驗教育今年屆滿10年，全台共有44所實驗學校，原民會、國教院、教育部與高市教育局簽定備忘錄，預計投入2千多萬元，全力推動高中本位教材，下個10年繼續為原住民教育努力。

巴楠花目前從幼兒園至國中部共有143名學生，林柏樵表示，巴楠花實驗高中籌備處成立後，高中部115學年度將開始招生，將原民文化融入數學、歷史等課程，非原民身分學生也能入學。

巴楠花部落中小學新校舍落成儀式，以山林祝福儀式、文化火祭和三方協力「文化三石灶」，象徵中央與地方政府攜手推動原民教育。（記者蘇福男攝）

巴楠花部落中小學新校舍落成儀式文化火祭。（記者蘇福男攝）

巴楠花部落中小學新校舍落成儀式。（記者蘇福男攝）

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