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    新北女童肚皮舞被批全裸 老師喊冤：家長同意且有安全褲

    有網友質疑女童身穿紅色肚皮舞服裝過於裸露。（圖擷取自吳虎城YT頻道）

    有網友質疑女童身穿紅色肚皮舞服裝過於裸露。（圖擷取自吳虎城YT頻道）

    2025/06/30 17:10

    〔記者羅國嘉／新北報導〕一名女網友在社群平台Dcard質疑國小女童肚皮舞表演服裝過於裸露，並指出表演地點疑在新北市。肚皮舞指導老師林淑蓮回應，服裝為家長共同選定並多次使用，是比賽正式服裝並無不當；市府教育局回應，經調查發現學生舞團表演的整體舞蹈設計與服裝內容，包含穿著含膚色內襯上衣與短褲的舞蹈服裝，參賽學生家長事前均知情同意。

    一名女網友在社群平台貼出學童舞蹈影片截圖，以「小孩表演服裝到底？？？哪個設計的」為標題發文，質疑「女童身穿紅色肚皮舞服裝幾乎全裸了，這個服裝真的...，阿那個踢腿動作是認真的嗎？」且更強調，不要再說「肚皮舞本來就這樣」，認為「真的沒有本來就穿這樣」，因為上網查詢後，看到肚皮舞衣服，通常都僅是露一些肌膚，但不會從頭開到腳。另外也提及，影片中後方有「教育部體育署」字樣，且看到影片網友留言提到「新北市」。

    文章一曝光，眾人紛紛表示，「我懂你！孩子就是孩子，『性感、嫵媚』不該出現在孩子身上，尤其是爆出許多心術不正的戀童癖，我們更想保護孩子」，不過也有其他網友貼出畫質較好影片，可發現孩子們皆身穿膚色安全褲，認為該網友大驚小怪。

    教育局回應，經了解該影片為5月4日由新北蘆洲區體育會中東肚皮舞委員會借用學校場地，舉辦2025年舞蹈觀摩賽，該學生舞團表演的整體舞蹈設計與服裝內容，包括穿著含膚色內襯上衣與短褲的舞蹈服裝，參賽學生家長事前均知情同意。

    肚皮舞指導老師林淑蓮表示，從事教學37年，該表演為小小班學生（3至9歲）參與，每週課堂皆開放家長陪同，服裝為家長共同選定並多次使用，孩童身穿的紅色肚皮舞裝，是為展現肌肉線條美，是比賽正式服裝並無不當，且該比賽已舉辦17年，過去從未遭遇類似爭議，認為外界對於該專業認識不深才導致誤會，呼籲社會大眾理解舞蹈藝術形式與服裝表現的多樣性，避免對學生與師長造成不必要困擾。

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