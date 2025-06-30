舊筆電平板手機、電池換購物金 台南7月推「回收折價換好物」

南市環保局推出「回收折價換好物」活動，廢筆電、平板電腦、手機或乾電池均可兌換購物折價券。（南市環保局提供）

2025/06/30 18:59

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市環保局將於7月推出「回收折價換好物」活動，只要帶著廢筆記型電腦、平板電腦、手機或乾電池，到全市大同3C、順發電腦、家樂福、大潤發、遠東百貨、愛買等32處合作門市，就能兌換購物折價券，現場購物就可折換。

南市環保局長許仁澤表示，「回收折價換好物」活動今年邁入第7年，統計回收品項廢筆記型電腦及平板電腦，第一年僅回收158台，去年已回收887台，民眾兌換踴躍。

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環保局表示，今年合作門市包含大同3C有15處、順發7處、家樂福6處、大潤發2處、遠東百貨台南成功店與愛買台南店。兌換金額，筆記型電腦每台120元折價券、平板電腦每台50元、手機每台15元、乾電池每公斤15元。回收折價換好物活動，每人每日最多可兌換折價券200元，折價券可當場使用，使用期間為今年7月1日至8月31日，逾期視同無效。數量有限，換完為止。

環保局提醒，回收手機或筆電前，勿自行拆解設備，請記得先刪除個人資料；若電池可拆卸，請分開回收。詳情與兌換地點，可上南市環保局「資源回收全民動起來」網站查詢。

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