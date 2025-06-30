仍無共識！公館圓環拆除暫緩 7/15後開說明會

市議會交委會今舉行「公館圓環廢除與交通衝擊」座談會；左起為新工處長林昆虎、交工處長張建華、交通局長謝銘鴻。（記者董冠怡攝）

2025/06/30 17:59

〔記者董冠怡／台北報導〕公館圓環拆除、公車專用地下道填平計畫持續暫緩，市議會交委會今舉行「公館圓環廢除與交通衝擊」座談會，長達三小時，學者專家、民間團體、議員和里長計廿餘人各自陳述意見，但未能聚焦，最後又回到圓環與肇事率相關性、拆除必要性的基本命題，要求市府提出數據資料，證明改成正交路口後，就能確保行車安全。交通局長謝銘鴻回應，7月15日後再開說明會，目前暫未有明確時間。

台北市長蔣萬安3月25日拍板拆除公館圓環、填平公車專用地下道，5月29日才辦首場說明會，決定6月28日動工，地方砲聲隆隆，市府16日於交通委員會允諾，等完成溝通後再做，並出席今天的座談會。民進黨籍交委會召集人林延鳳歸納彙整重點，包括優先考量圓環升級標線優化、福和橋車流分流先與新北市府溝通，以及委外評估數據公開透明，取得共識並評估改善成效後再發包施工，事前溝通取代事後衝突。

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社民黨議員苗博雅、民進黨議員何孟樺、國民黨議員楊植斗表示，市府過去說公館圓環不能拆，如今卻揮舞著安全的大旗主張應該要拆，有必要以科學化數據說服市民，為何產生史上最大政策轉向，而非基於政治上拍板，先射箭再畫靶。她也質疑市府並未深入分析交通事故原因，作為公館圓環存廢的評估，不要用臆測的，座談會也無看到圓環改正交後，能減少多少事故的預估資料、車禍事故顯著下降，甚至證明正交北圓環更安全，可否先從「改錯了還可回頭」的方案著手，例如在號誌、標線方面加以改善。

民進黨議員許淑華、王閔生指出，市府自行評估拆除圓環，而非委外研究，決策過程太過草率，應將與會人員提出的方案納入考量。此外，每天上下班尖峰，會有大量來自新北市的車流駛經公館圓環，如果填平地下道，公車改走平面專用道，汽機車、公車混行交通風險更高，能否再對號誌控管進行評估，以及調配路型，採用升級方案試辦，同時也要尊重周邊119巷、123巷居民的意見，保障通行安全和生活品質，不准偷偷動工；新工處長林昆虎 允諾「不會」。

國民黨議員張斯綱、民眾黨議員張志豪提到，過去至今的索資內容，多半是朝要拆除圓環的方向去準備，提供的數據資料相對偏頗，宣稱七年來肇事率第一，但公館圓環老早就存在，就算市府從專業角度切入認為政策很好，那有沒有好好跟社區居民溝通？

今天會議內容也沒有完全的對焦，有的著重於大眾運輸獲機車、行人、自行車，建議彙整後列題討論，至少舉辦3場公聽會，邀請里民、汽機車族、公車族、行人、在地商家和學術代表等參加，傾聽民意，別再閉門造車，而且事關重大，不急於一定要今年開工或完工。

短期內不會動工？謝銘鴻說，會將各界提出的疑慮，在委託規劃案中強化，蒐集更多資料並分析，以利民眾清楚了解，也會持續溝通。從政府部門角度而言，採取比較傳統、高度熟悉的正交路口是最好解，市民也比較容易理解，國外常見的現代圓環、渦輪圓環，不是不好，而是大家需要時間重新學習、適應。

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