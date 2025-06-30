暑假第1天漲聲響起 科博館、科工館全票首度漲2成

暑假第一天漲聲響起，科博館和科工館全票首度漲2成。圖中科教館位於台北士林，預計明年元旦起調漲門票。（記者林曉雲攝）

2025/06/30 16:21

〔記者林曉雲／台北報導〕明（7月1日）天是暑假第一天，位於台中的國立自然科學博物館，以及位於高雄的國立科學工藝博物館，全票從100元漲為120元，漲幅20％，主管機關教育部說明，館所經過成本分析，並考量消費者物價指數後，為持續提升服務品質、提供優質展覽內容，並使門票收費更符合營運實際、合理反映服務成本，因此調整票價。

科博館係自1986年開館以後，首次調漲票價，展示場票價全票由現行100元調整為120元，12歲以上學生、20人以上一般團體由70元調整為90元，20人以上學生團體、6歲以上未滿12歲兒童及65歲以上長者（假日）由50元調整為60元；身心障礙者及陪同者、未滿6歲兒童、65歲以上長者（平日）及持志工榮譽卡之民眾，仍依原規定免費入館參觀，未有變動。

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科工館則是自1997年開館以後，首次調漲票價，常設展票價全票由現行100元調整為120元，優待票包括學生票及一般團體票由70元調整為90元、學生團體票與65歲以上長者（假日）由50元調整為60元，年卡由300元調整為360元；其他票種及身心障礙者及陪同者、6歲以下兒童、65歲以上長者（平日），仍依原規定免費入館參觀，未有變動。

此外，位於台北士林的國立科學教育館，自明（2026）年1月1日起漲價，2009年沿用至今調整票價，常設展票價全票由現行100元調整為120元，優待票如學生票由70元調整為90元，學生團體票由70元調整為80元；其他票種及身心障礙者及陪同者、6歲以下兒童、65歲以上長者及持志工榮譽卡之民眾，仍依原規定免費入館參觀，未有變動。

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