越南新住民楊美鳳創業有成、回饋致謝 每月發送百份便當

越南新住民楊美鳳（左2）創業有成，決定自7月起每月回饋50個便當，免費發送給有需要的人。（記者蔡文居攝）

2025/06/30 17:16

〔記者蔡文居／台南報導〕嫁來台灣17年的越南新住民楊美鳳創業有成，在台南市南區新孝路經營「南鳳越式料理」。她為感謝來台灣期間獲得各界的幫忙，決定自7月起每月回饋50個便當，加上南市新住民關懷服務協會也捐助50個便當，共100個便當免費公開發送。

楊美鳳今天在台南市新住民關懷服務協會理事長邱素禎、市議員林美燕的陪同下公開宣布，自7月開始，每個月第一個星期一回饋捐贈100個越、台式合體的手作便當，在南區中華西路一段332號公開發送，不限領取身分，歡迎各界人士踴躍領取品嘗。

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1984年出生的楊美鳳，是越南南越同奈省的華人，嫁來台灣17年，育有女兒16歲。她說，她家境貧窮，剛來台灣時，做過翻譯、作業員、飯店廚工，甚至同時做2份工作，想兼顧家庭，2021年創業，經營「南鳳越式料理」。來台灣期間獲得很多好朋友的幫忙，現在她行有餘力，決定回饋給社會大眾，更讓大家來品嘗越南美食的好滋味。

林美燕說，便當發送方式為每個月第一個星期一的餐廳休息日，在新住民關懷服務協會發放給需要的人，上午10時發放號碼牌，領取時間上午11時30分至12時結束，逾期不候。

今天包括市議員林美燕服務處發言人葉翰勳、東協商貿發展策進會越南駐胡志明市公關主任曾永心、中華鵲橋全球婚姻媒合交流協會秘書長黃詠湉、社會局婦兒少科長許乃文等人都出席見證這項善舉。

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