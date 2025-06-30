夢幻漂流島在澎湖 貓嶼世界級美景曝光

貓嶼在潮水映襯下，出現夢幻漂浮島國際級美景。（黃國揚提供）

2025/06/30 17:10

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖也有世界級美景！全台第一個海鳥保護區貓嶼，在潮水襯托下，出現夢幻漂流島美景，讓人驚嘆不已！同時島上還有巨大海蝕拱門，退潮時才能出現入口，由於貓嶼是保護區，並設有調查員黃國揚主任，20餘年來默默守候貓嶼生態，未經申請不得登島，因此只能以巡航方式遠觀。

貓嶼，位於台灣澎湖群島，約望安島西南方約16公里，包括2座島嶼，因形狀像兩隻貓蹲伏，而被稱大貓嶼和小貓嶼。島嶼為玄武岩組成，面積約10公頃。小貓嶼座落於大貓嶼東方，在退潮時有一海溝和大貓嶼相連。大貓嶼最高處70公尺，為澎湖群島的最高點，北端的海崖有貫穿大貓嶼的巨大海蝕拱門，拱門出口在大貓嶼西邊海蝕洞，在退潮時才能浮現。

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澎湖縣政府於1991年將大、小貓嶼依《野生動物保育法》公告為貓嶼海鳥保護區，為台灣第一個野生動物保護區，除陸域面積約10公頃之外，保護區包括陸地向外延伸100公尺的海域部分，總面積達36.2公頃。貓嶼是亞洲最大的玄燕鷗繁殖地區，其他像白眉燕鷗、鳳頭燕鷗與蒼燕鷗也都會在島上繁殖。保護區雖嚴禁任意登島，但夏季燕鷗繁殖季節仍可搭船至週邊巡航。

黃國揚表示，海蝕洞不長，海蝕拱門長從入口到北面的出口約40米，平均寛3米，狀闊且多樣型式、還不時出現夢幻玄武岩地景。2002年接受澎湖縣政府農漁局委託，擔任貓嶼調查員20幾年的黃國揚表示，貓嶼要申請或由專業研究人員帶領才能登島。

大貓嶼海蝕洞，要在退潮時才能出現入口。（黃國揚提供）

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