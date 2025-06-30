9新制7月上路︰「客家幣」上網登記、颱風預報進化鄉鎮燈號......

室內家貓，「免強制」施打狂犬病疫苗。（圖取自卓榮泰臉書）

2025/06/30 15:25

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院長卓榮泰今（30）日在臉書宣傳7月即將上路的9項新制，卓揆說，歡迎大家多多分享7月1日新制圖卡，讓身邊的親朋好友都能了解政府新措施。

「2025政府7月新制報您知」，卓榮泰表示，第1是向國軍致敬！台灣出發國際線航班，現役軍人優先登機，包括中華航空、長榮、星宇、台灣虎航、華信、立榮6家航空提供服務。

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第2，開啟金融新時代，亞洲資產管理中心高雄專區+台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA），打造一站式資產管理，試辦國際金融服務，主打低於每年1 %經理費率及0申購手續費率之基金商品，鼓勵中長期投資增加財務韌性。

第3，守護海洋生態再進步！「海洋保育法」正式上路！加強保護海洋生物、禁止進入海洋庇護區核心區、充分保障原民與漁民權益，劃定海洋庇護區。

第4，「客家幣」上網登記即有機會抽中，可於全台 11 縣市、70 客庄合作店家使用。客語家庭成員與2025年通過客語認證免登記，直接寄送。

第5，室內家貓，「免強制」施打狂犬病疫苗，7月1日起，飼養於室內的家貓，且外出時以箱籠裝載，經地方政府公告後，免強制施打。

第6，職場權益保障升級！「身心障礙者職場合理調整行政指導」生效、提高職業災害死亡勞工家屬慰問金額度至20萬元。

第7，力挺女性投入創新發明，推動「女性申請發明專利加速審查試行方案」試行1年，提升研發能量與智慧財產參與程度。

第8，颱風預報服務更精準，新增「濱海鄉鎮風力預報」，颱風警報期間，強風預報從一縣市一預報，進化成鄉鎮燈號，提供更細緻強風預警資訊。

第9，線上申換護照更便利，過去，護照逾期才能線上申報，7月起，護照效期不足6個月且未遺失者，開放線上申辦。

颱風預報服務更精準，新增「濱海鄉鎮風力預報」。（圖取自卓榮泰臉書）

「客家幣」上網登記即有機會抽中。（圖取自卓榮泰臉書）

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