「酒矸仔」當獎盃？ 大鵬灣盃帆船賽 全台首場碳足跡計算水上賽事

大鵬灣盃帆船錦標賽，百帆一字排開是相當悠美。（鵬管處提供）

2025/06/30 18:09

〔記者陳彥廷／屏東報導〕用帆船賽事帶來掀起綠浪波濤！大鵬灣國家風景區管理處每年四月中上旬都會舉辦帆船錦標賽，是國內少見且長期型的水域運動賽事，鵬管處為響應綠色賽事倡議及永續發展行動，今天的賽事特別導入ISO國際標準，經過2個月後試算完成，平均每位參賽者約排放7.6公斤的二氧化碳，賽事中以「酒矸仔」打造獎盃，成功減碳更成為賽事吸睛焦點，而這也是全台首場完成碳足跡計算的水上競賽活動！

大鵬灣盃全國帆船錦標賽迄今已有十餘年歷史，是國內具代表性的水上競賽活動，對要入門風帆的初學者而言，大鵬灣擁有穩定的風場與友善的比賽條件，是進入帆船運動的理想起點，且同樣是高手比拼的重點場域，對遊客來說，在藍天碧海又有大武山作為背景下，到「東津巨蛋」賞景，還能讓人感受到無比悠閒及舒暢，如今，鵬管處也將水上賽事打造邁向綠色轉型的示範場域，透過科學化的碳足跡數據，理解賽事能源消耗與環境負荷，作為未來改善依據。

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鵬管處說，今年大鵬灣盃全國帆船錦標賽於4月12至13日順利舉辦完成，為期兩天吸引上千觀眾及選手到場，他們根據ISO14067的國際標準要求，評估的碳足跡涵蓋補給、場佈、醫療、裁判與獎典製作等過程所使用到的原物料，官員舉例，像是瓶裝水、選手餐盒、工作人員工作服、醫療用品甚至獎盃，或是現場用電、賽事中工作船艇用油與頒獎台使用電力的能源消耗通通算在內，還有最後的廢棄物處理環節，經過計算，碳足跡排放量計算結果約為1926公斤二氧化碳，平均每位參賽者排放量約為7.6公斤二氧化碳。

鵬管處長王玟傑說，今年的賽事除了一般使用者難以意會到產生「碳」的產品或功能外，因為受轄區內小琉球廢玻璃瓶後端回收處理不易，特別發揮巧思，將酒瓶製作成獎盃，也獲得參賽者的好評，而在賽事當中，也推動通訊電子化、使用環保材質帆布、鼓勵選手自備水杯等減量措施，盼碳排放減量行動紮根，這次完整的碳足跡不僅為選手打造專業水上舞台，也以實際行動展現永續承諾，為水域運動邁向永續淨零開啟新篇章，未來將以本次賽事為基準，逐年推動碳排放減量，朝向「2050年淨零碳排」目標邁進。

大鵬灣盃帆船錦標賽，今年將獎盃以不再使用的玻璃瓶轉製而成，結合工藝的巧思還能減碳，獲得選手好評。（鵬管處提供）

大鵬灣盃帆船錦標賽，百帆一字排開是相當悠美。（鵬管處提供）

大鵬灣盃帆船錦標賽，今年將獎盃以不再使用的玻璃瓶轉製而成，結合工藝的巧思還能減碳，獲得選手好評。（鵬管處提供）

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