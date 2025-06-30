為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    華航疑似又在釜山有飛安事件 民航局介入調查

    華航在本月25日飛韓國釜山CI186航班疑似又發生飛安事件。示意圖。（華航提供）

    華航在本月25日飛韓國釜山CI186航班疑似又發生飛安事件。示意圖。（華航提供）

    2025/06/30 15:17

    〔記者吳亮儀／台北報導〕華航在本月25日飛韓國釜山CI186航班疑似又發生飛安事件，交通部民航局今天（30日）表示已有掌握並介入調查，並立即要求華航檢討此事；華航也表示，機組人員依程序執行重飛、二次進場符合穩定標準且航機順利降落於釜山機場，未來將持續針對場站特性加強組員通告提醒與訓練。

    華航CI186桃園飛釜山航班在本月12日曾在韓國釜山機場發生降錯跑道狀況，如今又傳出，在本月25日華航同樣是CI186桃園飛釜山航班，在同一跑道降落前，未依規定及時轉彎，衍生飛安意外。

    華航說明，6月25日CI186桃園－釜山航班，準備降落時因航機未達穩定進場條件，為確保飛行安全，機組人員依程序執行重飛，穩定進場也是民航主管機關所鼓勵，以維護飛航安全。第二次進場均符合穩定標準，航機順利降落於釜山機場。未來將持續針對場站特性加強組員通告提醒與訓練。

    民航局今天也說明，對此案已有掌握，並已著手調查。民航局也說明，華航CI-186航班本月中在釜山機場發生降錯跑道事件後，民航局已要求業者針對執行特殊機場任務組員，應依規定完成訓練並應確依相關操作程序飛航；25日華航又在同一機場發生疑似飛安相關事件，民航局除進行調查，並立即要求華航檢討此事，針對飛航組員增加模擬機操作訓練等相關強化措施，強化飛航作業安全。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播