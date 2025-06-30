華航疑似又在釜山有飛安事件 民航局介入調查

華航在本月25日飛韓國釜山CI186航班疑似又發生飛安事件。示意圖。（華航提供）

2025/06/30 15:17

〔記者吳亮儀／台北報導〕華航在本月25日飛韓國釜山CI186航班疑似又發生飛安事件，交通部民航局今天（30日）表示已有掌握並介入調查，並立即要求華航檢討此事；華航也表示，機組人員依程序執行重飛、二次進場符合穩定標準且航機順利降落於釜山機場，未來將持續針對場站特性加強組員通告提醒與訓練。

華航CI186桃園飛釜山航班在本月12日曾在韓國釜山機場發生降錯跑道狀況，如今又傳出，在本月25日華航同樣是CI186桃園飛釜山航班，在同一跑道降落前，未依規定及時轉彎，衍生飛安意外。

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華航說明，6月25日CI186桃園－釜山航班，準備降落時因航機未達穩定進場條件，為確保飛行安全，機組人員依程序執行重飛，穩定進場也是民航主管機關所鼓勵，以維護飛航安全。第二次進場均符合穩定標準，航機順利降落於釜山機場。未來將持續針對場站特性加強組員通告提醒與訓練。

民航局今天也說明，對此案已有掌握，並已著手調查。民航局也說明，華航CI-186航班本月中在釜山機場發生降錯跑道事件後，民航局已要求業者針對執行特殊機場任務組員，應依規定完成訓練並應確依相關操作程序飛航；25日華航又在同一機場發生疑似飛安相關事件，民航局除進行調查，並立即要求華航檢討此事，針對飛航組員增加模擬機操作訓練等相關強化措施，強化飛航作業安全。

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