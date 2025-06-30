女童肚皮舞服裝「從頭開到腳」 網怒：幾乎全裸

國小女童的肚皮舞表演因服裝過於裸露且超齡引發網友批評。（擷取自「吳虎城」YouTube）

2025/06/30 16:59

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕網友近日在中國影音平台「bilibili」看見一段疑似來自教育部體育署舉辦、在新北市某國小舉行的肚皮舞成果發表會。影片中多名女童穿著紅色肚皮舞服裝，進行扭腰擺臀、踢腿等舞蹈動作，引起原PO與網友強烈質疑是否適當，直言「幾乎全裸了，這個服裝真的……阿那個踢腿動作是認真的嗎？」

原PO今（30）日在「Dcard」發文並分享該影片的截圖，指出影片中服裝「從頭開到腳」，側邊幾乎沒有布料，即便看得出有穿內搭短褲，也無法掩蓋整體設計帶來的不適感。膚色的布料本身的用意幾乎都是「希望布在視覺上消失」，會強調身體曲線和形狀，動態時甚至跟沒有穿一樣。

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她強調，自己與影片無涉，是演算法推送後才意識到問題，並查詢資料未見媒體報導，遂發文希望社會正視這類兒童表演尺度與設計問題，「不要再說肚皮舞本來就這樣，真的沒有本來就穿這樣，肚皮舞沒問題，該討論的是這套服裝」。另外，她也補充，影片後方有「教育部體育署」字樣，且影片有網友留言提及新北市。

貼文一出，引發網友熱烈討論。多數人對服裝尺度表達擔憂，「孩子就是孩子，『性感、嫵媚』不該出現在孩子身上，尤其是爆出許多心術不正的戀童癖，我們更想保護孩子」、「一般來說這種側邊大腿cut out的設計比較少出現在小孩表演服身上，把這個設計細節放到成人的衣服身上的話，通常是在紅毯要吸引目光的穿搭選擇，連成人穿都會被抨擊過度性感了，這些服裝在我看來也是相當不得體的」。

家長留言抗議：孩子臀部呼之欲出

還有一名母親留言表示，「我大女兒可能跟影片中小孩差不多年紀，她如果被要求這樣裝扮上台，我絕對翻臉。露肚皮、大腿我都可以接受，影片的破布是在？？不要說有什麼狗屁肉色短褲，那個剪裁講難聽一點，光看孩子的臀部線條就讓她們的臀部呼之欲出了好嗎」。

影片目前已上傳至中國影音平台「bilibili」，標題為「肚皮舞成果發表－週五班表演」，累積觀看次數已突破30萬人次，但該影片現已刪除。此外，這段影片也在YouTube上架，同樣掀起熱議，有網友質疑「讓小孩穿這種衣服真的沒問題嗎？」，卻被其他網友回嗆「我勸你少管閒事」，甚至有留言說「看了好舒服，跳的很美，身材都很棒，很有女人味哦」。

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