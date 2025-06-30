防堵「珊瑚殺手」 國家公園署強力清除棘冠海星

海管處成立突棘志工隊，清除珊瑚殺手棘冠海星。（海管處提供）

2025/06/30 15:55

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕內政部國家公園署為防治有「珊瑚殺手」之稱的棘冠海星，積極於東沙環礁國家公園推動棘冠海星監測與移除工作，並將經驗擴大應用至澎湖南方四島國家公園海域。目前已於東沙海域移除57935隻棘冠海星，展現國家公園面對海洋生態危機，攜手各界共同守護珍貴海洋生態。

國家公園署說明，去年6月於東沙外環礁西南側發現異常增生後，海洋國家公園管理處隨即啟動「突棘行動」，動員102名潛水志工與39名專業團隊，總計141人投入移除任務。去年共清除13976隻，今年截至目前已移除43959隻，累計總數達57935隻。

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國家公園署表示，為強化防治成效，同步建立「早期監測、反應與專業合作」的防治流程，並將實務經驗應用於澎湖南方四島。今年6月9日至10日完成南方四島8個測站的調查，其中2站各發現1隻棘冠海星，初步研判族群尚屬可控範圍。然而，近日澎湖海洋保育志工隊通報在西吉海域發現4隻棘冠海星，顯示持續監測與早期因應的重要性。

澎湖南方四島海域，除學術機構持續提供專業支援，更有地方團體長期投入保育工作，如澎湖海洋志工隊及「島澳七七」團隊協助生態調查、「東嶼坪阿福家」參與礁區監測，結合在地社群共同保育海洋生態。為保護東沙環礁國家公園與澎湖南方四島國家公園海洋生態，海管處將持續結合科學監測、民間力量與跨機關協作機制，穩健推進棘冠海星防治工作，守護台灣海域多樣而珍稀的珊瑚礁生態系。

海管處成立東沙突棘隊，清除東沙群島棘冠海星。（海管處提供）

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